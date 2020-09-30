اقتصادية دبي تخالف 10 منشآت لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، 664 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأكدت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أنه تم خلال الجولات مخالفة 10 منشآت تجارية، ثمانٍ منها لعدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، واثنتان لعدم التزامهما بإجراءات التباعد الجسدي. وتنوعت المنشآت المخالفة لتشمل ستة محال تجزئة في عدد من مراكز التسوق، فضلاً عن مخالفة أربع صالات كمال أجسام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في منطقة ند الحمر.

كما تم التنبيه على 11 منشأة أخرى بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية، 643 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة التزام مختلف فئات وشرائح المجتمع، بالتدابير الاحترازية المعمول بها في الإمارة، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها خلال المرحلة الراهنة، والتي أسهمت بدورها في العودة التدريجية لممارسة الأنشطة التجارية، وصولاً إلى فتح كل القطاعات وإعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكلها الطبيعي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل المستهلكين والمتعاملين.

وطالبت اقتصادية دبي الجمهور بضرورة الإبلاغ عن أي ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر على متاجر «أبل» و«غوغل» و«هواوي» أو الاتصال على 600545555 أو عبر الموقع consumerrights.ae.

اقتصادية دبي لن تتهاون مع المخالفات التي يتم رصدها.

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