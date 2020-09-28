«سوق التنين» يُطلق منصة إلكترونية تدعم فرص تجارة التجزئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق «سوق التنين»، أكبر مركز تجاري للمنتجات الصينية خارج البرّ الرئيس للصين، موقع Dragonmart.ae، في خطوة سيكون لها مردودها الإيجابي، وتعطي دفعة قوية لتجارة البيع بالتجزئة في المنطقة، ما يشكل مبادرة استراتيجية من قبل «نخيل مولز»، ذراع البيع بالتجزئة لـ«شركة نخيل العقارية»، و«مجموعة موانئ دبي العالمية»، المزود للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم.

البيع بالجملة

وأفاد بيان صدر أمس بأن منصة (Dragonmart.ae) ستضيف أكبر سوق للبيع بالجملة بين الشركات والمؤسسات التجارية والمستهلكين في دبي من ناحية التنوع، والمعيار، والكلفة، والحجم، عبر الإنترنت.

وستستخدم منصة التجارة الإلكترونية الجديدة، التحوّل الرقمي لربط تجار التجزئة في سوق التنين بالمتعاملين في مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها، فيما يسهم هذا التحول في التعامل الإلكتروني عبر الإنترنت في الارتقاء بمستوى تجربة التسوق، إذ بات بإمكان المتعاملين الآن شراء مجموعة واسعة من السلع من «سوق التنين» من منازلهم.

سهولة الأعمال

وقال رئيس مجلس إدارة «نخيل»، محمد إبراهيم الشيباني، إن توسع «سوق التنين» ليشمل نطاق شبكة الإنترنت، يجعل «نخيل مولز» تتبوأ مكانة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، ويتماشى مع أجندة دبي للابتكار، في وقت يتسارع فيه السباق نحو التحول الرقمي بمعدلات قياسية.

وأوضح أن إطلاق موقع Dragonmart.ae يؤكد التزامنا بتحديد السبل الكفيلة في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية عبر قطاع البيع بالتجزئة، فضلاً عن تشجيع التنافسية الشاملة والنمو المستدام لدبي، مشيراً إلى توحيد الجهود، بالتعاون مع «موانئ دبي العالمية»، كامتداد لشراكة استراتيجية قوية لإطلاق موقع Dragonmart.ae.

تحوّل رقمي

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، إن المنصة الإلكترونية الجديدة تمثل مبادرة رئيسة أخرى لتسريع عملية التحوّل الرقمي، ودعم مبادرات التجارة الإلكترونية التي تقودها الحكومة، إذ إننا نعتبر إنشاء واستخدام المنصات الرقمية مثل Dragonmart.ae شرطاً أساسياً، لتلبية متطلبات مجتمعات التجارة الإلكترونية في القرن الـ21.

وأضاف بن سليم: «من خلال استخدام ابتكاراتنا الرقمية العالمية والخدمات اللوجستية المقدمة في دبي، فإننا نحقق فوائد كبيرة تعود بالنفع على المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدولة، إذ تتمحور رؤيتنا حول الخدمات اللوجستية الذكية، وخفض الكلفة وتكوين القيمة، وبالتالي، فإن المنصة الجديدة ستسهم في تحقيق هذه الرؤية».

فائدة للشركات

ومن المتوقع أن يستفيد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات من المنصة، في ظل التحولات التي تشهدها توجهات المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية، إذ إن أكثر من 30% من المنتجات والبضائع التي يتم شراؤها من «سوق التنين»، مرتبطة بشكل مباشر بأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لذلك سيتمتع قطاع الأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مثل المطاعم، بالقدرة على طلب الإمدادات الضرورية مثل فلاتر القهوة والأواني عبر المنصة مباشرة، ما يؤدي إلى تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية على مستوى الدولة عموماً.

35 ألف منتَج على المنصة الرقمية

توفّر منصة (Dragonmart.ae) الإلكترونية القدرة للمستخدمين على فرز واستكشاف المنتجات الوفيرة الموجودة في «سوق التنين» بشكل أسرع من أي وقت مضى، مع أكثر من 35 ألف منتَج عبر 11 فئة عالية المستوى، مع التركيز على الفئات الأكثر رواجاً، بما في ذلك المستلزمات المنزلية والألعاب، والإلكترونيات، والأزياء، وغيرها من السلع المهمة. كما توفر المنصة تجربة تسوق تتماشى مع الإجراءات الاحترازية المُطبقة في الدولة، وتتيح للأشخاص وصول المنتجات إلى منازلهم في غضون 48 ساعة، وذلك من خلال جعل إجراء صفقات البيع بالجملة في متناول المتعاملين عبر مجموعة من الأسعار التنافسية المخفّضة.

مواعيد تسليم سريع

تعود مواعيد التسليم السريع جزئياً إلى حقيقة أن «سوق التنين» يستعين بالفعل بالموانئ التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، فضلاً عن إدارة الخدمات اللوجستية المتفوقة من خلال اتخاذ دبي مقراً له.

وسيشهد هذا التطور في ما يتعلق بتجارة التجزئة، المزيد من الوفاء بالمتطلبات بدعم من مركز «موانئ دبي العالمية» الموجود في «سوق التنين»، والذي يهدف إلى تبسيط الخدمات اللوجستية وعمليات التسليم، إضافة إلى المحافظة على خدمات التعامل المتفوقة في ما بين الشركات والمنشآت التجارية والمتعاملين في الدولة.

«نخيل مولز» و«موانئ دبي العالمية» توسّعان شراكتهما الاستراتيجية للاستفادة من التحوّل الرقمي.

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