«إينوك لينك» توفر تعبئة الوقود اللاتلامسية لـ 500 حافلة مدرسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت «إينوك لينك»، الخدمة الرقمية لتوصيل الوقود إلى الشركات، ومؤسسة «تاكسي دبي» التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، اتفاقية تهدف إلى تزويد أسطول الحافلات المدرسية بخدمات تعبئة الوقود المتنقلة والآمنة واللاتلامسية.

وبموجب الاتفاقية ستخصص «إينوك لينك» شاحناتها لتزويد أكثر من 500 حافلة مدرسية تابعة لـ«تاكسي دبي» بالوقود، أثناء توقفها في مواقف حافلات مؤسسة «تاكسي دبي» خارج ساعات الذروة، بما يضمن تلبية احتياجاتها من وقودَي الديزل و«بنزين خصوصي 95»، ما يتيح للحافلات بدء نقل الطلاب من دون أي تأخير.

ويسهم تزويد أسطول الحافلات بالوقود في منشأة واحدة، في تقليص عدد الرحلات اللازمة للتزود بالوقود من المحطات التقليدية، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية والحد من الازدحام.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «استطعنا من خلال تأسيس (إينوك لينك)، كمنصة رقمية، توفير خدمات تعبئة الوقود اللاتلامسية والآمنة لشركائنا في قطاعات الأعمال»، مشيراً إلى أن «الاتفاقية مع مؤسسة تاكسي دبي تأتي لتتيح لنا الإسهام في تيسير العودة إلى المدارس، وتوفير الخدمات الآمنة والفعالة لتعبئة الوقود».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، الدكتور يوسف آل علي: «يسعدنا التعاون مع مجموعة (إينوك) في إطار سعينا المتواصل للارتقاء بخدماتنا، ضماناً لتلبية احتياجات مجتمعنا المحلي، كما أننا فخورون بقدرتنا على توفير منظومة آمنة وموثوقة لنقل الطلاب، وباعتبارنا أكبر مزود لخدمات النقل المدرسي».

يشار إلى أن «إينوك لينك» تمثل منصة رقمية لتعبئة الوقود والديزل، وهي من ضمن برنامج مسرّع الأعمال «نكست» التابع لمجموعة «إينوك».

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