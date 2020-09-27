اقتصادية دبي تخالف 22 منشأة لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أكدت اقتصادية دبي أن فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، واصلت سلسلة زياراتها وجولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد. وقد نفذت يوم أمس 673 زيارة.

وتم خلال الجولات الرقابية مخالفة 22 منشأة متنوعة، 6 منها تم مخالفتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وهي عبارة عن صالات كمال أجسام، في حين تم مخالفة المنشآت الأخرى من قبل فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وتوزعت على 6 محال بيع بالتجزئة، ومنشأتين لتجارة الملابس الجاهزة، ومنشأتين لتجارة المنسجوات والأقمشة، ومنشأة لكل من: خدمات متابعة المعاملات، الخياطة والتطريز، مطحنة، تجارة الهواتف المتحركة، تجارة مواد البناء، وتجارة عامة. وجاءت أسباب المخالفات كالتالي: 19 مخالفة بسبب عدم ارتداء الموظفين والعاملين للكمامات، و3 مخالفات لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

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