اقتصادية دبي تنفّذ 684 جولة تفتيشية لضمان الالتزام بتدابير «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفّذت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 684 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أنه تم خلال الجولات، مخالفة 24 منشأة تجارية، 17 منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، وسبع منشآت أخرى لعدم الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي.

وأضافت أن المخالفات، شملت منشآت عاملة في قطاع التجزئة، ومجمعاً استهلاكياً، وتجارة عامة، وتجارة الإلكترونيات، وتجارة الهواتف المتحركة، وتجارة الملابس الجاهزة، وتجارة العطور، وتجارة قطع غيار المكيفات، وتجارة الأحذية، مبينة أن المنشآت المخالفة توزعت على مواقع: الممزر، السبخة، نايف، محيصنة 4، إلى جانب عدد من المراكز التجارية.

إلى جانب ذلك، قامت فرق التفتيش الميداني بالتنبيه على خمس منشآت أخرى، وذلك بسبب عدم وضعها ملصقات التباعد الجسدي، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 655 منشأة.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات وشرائح المجتمع، ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، والتي أسهمت بدورها في العودة التدريجية لممارسة الأنشطة التجارية، وصولاً إلى فتح القطاعات كافة، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكلها الطبيعي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

- عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية بلغ 655 منشأة.

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