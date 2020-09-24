«الحبتور»: الاقتصاد المحلي سيتعافى خلال شهرين حال تخفيف القيود وفتح المطارات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت مجموعة الحبتور، بأن اقتصاد دبي ودولة الإمارات سيتعافى في غضون شهرين، في حال تخفيف قيود السفر وفتح المطارات العالمية، لاسيما الأوروبية منها، مشيرة إلى أن الإمارات وفرت تسهيلات مالية لقطاع الأعمال خلال فترة جائحة «كورونا».

تعاون استراتيجي

وتفصيلاً، أعلنت كل من مجموعة الحبتور وشركة «موبايل - آي»، أمس، عن تعاون استراتيجي لإدخال تقنيات رسم الخرائط لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، والمركبات ذاتية القيادة، وحلول المدن الذكية، إلى دولة الإمارات.

وذكر الجانبان، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، أنهما يعتزمان إقامة تعاون طويل الأمد لتطوير حلول التنقل في دولة الإمارات استناداً إلى تقنية المركبات ذاتية القيادة التي تقدمها «موبايل - آي»، مشيرين إلى أن المركبات المزودة بتقنية «موبايل - آي» المنتشرة في المنطقة، ستقوم بجمع بيانات المدن الذكية لمساعدة البلديات والشركات على تكوين رؤية حقيقية، فضلاً عن تعزيز السلامة على الطرق من أجل السكان، ووضع الأساس لنظام التنقل من دون سائق في المستقبل.

أفضل الحلول

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور: «سنُدخل إلى دولة الإمارات أفضل حلول الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي، وأثق بالقيمة التي ستضيفها هذه التقنية الجديدة لراحة وسلامة السائقين على الطرق».

وأضاف الحبتور: «أؤمن بأن هذه التقنية التي ستدخل الدولة بموجب هذا الاتفاق بين مجموعة الحبتور وشركة (موبايل - آي)، ستعمل على تحسين نوعية الحياة لجميع المقيمين في دولة الإمارات».

تحسّن

وذكر الحبتور، في تصريحات على هامش المؤتمر، أن بعض القطاعات الاقتصادية في السوق المحلية شهدت تحسناً خلال الفترة الأخيرة، ومنها التجزئة، فيما تحتاج بعض القطاعات الأخرى، مثل السياحة، إلى مزيد من الوقت.

وأفاد بأنه في حال تخفيف قيود السفر وفتح المطارات العالمية، خصوصاً الأوروبية منها، فإن اقتصاد دبي ودولة الإمارات سيتعافى في غضون شهرين، لافتاً إلى أن الإمارات فتحت مطاراتها وهي تطبق الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة.

وأشار الحبتور إلى أن «الإمارات وفرت تسهيلات مالية لقطاع الأعمال خلال فترة الجائحة، ونتمنى من المصرف المركزي تمديد التسهيلات والإعفاءات حتى نهاية العام المقبل».

فرصة

من جهته، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «موبايل - آي»، نائب الرئيس الأول لشركة إنتل، البروفيسور آمنون شاشوا، إن «هذا التعاون التاريخي بين (موبايل - آي) ومجموعة الحبتور، يمثل فرصة لتمكين مدن دولة الإمارات من تسريع تطوير المدن الذكية، وتطوير خدمات النقل باستخدام أحدث التقنيات».

وأضاف أن «الرؤية التي ستكشفها تقنية رسم الخرائط المقدمة من شركة (موبايل - آي) لمجموعة الحبتور، بجانب حلول القيادة الذاتية التي ستُقدم في المستقبل، من شأنها أن تعزز الحياة اليومية لسكان المنطقة بشكل كبير».

خطوات ابتكارية

يرتكز التعاون لتطوير حلول المدن الذكية والترويج لخدمات القيادة من دون سائق في دولة الإمارات على خطوات ابتكارية رئيسة، منها:

- حلول المدن الذكية: في مطلع عام 2021 تتوقع مجموعة الحبتور تزويد المركبات بنظام «موبايل - آي 8 كونيكت»، وهو نظام تفادي الاصطدام، ويجمع رؤى حقيقية لقيادة أكثر أماناً، ورسم الخرائط للمركبات ذاتية القيادة وتخطيط المدن.

- اختبار «AV»: في وقت لاحق من عام 2021، من المتوقع استخدام المركبات ذاتية القيادة المدعومة بتقنية «موبايل - آي» في إمارة دبي للبدء في اختبار الطرق العامة، والاستفادة من الخرائط عالية الجودة المبتكرة والرؤى المكتسبة من أسطول مركبات الحبتور، وذلك تمهيداً لاستخدام حلول التنقل من دون سائق بالمنطقة في المستقبل.

خلف الحبتور:

«سنُدخل إلى دولة الإمارات أفضل حلول الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي».

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