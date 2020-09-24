اقتصادية دبي تدرج أنشطة الأقمار الاصطناعية وتشغيل رحلات الفضاء

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن إضافة 15 نشاطاً جديداً إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال أغسطس الماضي، أبرزها أنشطة الأقمار الاصطناعية وتشغيل رحلات الفضاء، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية.

أنشطة فضائية

وضمت قائمة الأنشطة الجديدة كلاً من نشاط تشغيل الأجسام الفضائية للاستكشاف الفضائي واستخراج الموارد الفضائية، والذي يشمل إدارة وتشغيل المركبات والأجسام الفضائية المعنية بمهمات استكشاف الفضاء الخارجي.

كما ضمت القائمة نشاط الخدمات اللوجستية الفضائية ويشمل تقديم الخدمات اللوجستية الفضائية والنقل، مثل تصليح وصيانة الأقمار الاصطناعية والمحطات الفضائية، فضلاً عن نشاط إدارة وتشغيل أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والذي يشمل أي رحلة في الفضاء الجوّي تهدف إلى دعم الأنشطة الفضائية والتجارب والتدريبات الخاصة بها.

الأقمار الاصطناعية

ويضاف إلى القائمة نشاط خدمات التتبع والرصد للتعرف إلى الفضاء، إضافة إلى نشاط إدارة وتشغيل أنشطة الأقمار الاصطناعية وتشغيل رحلات الفضاء وتقديم خدمات فضائية، علاوة على نشاط خدمات التدريب المتخصصة بمجالات الفضاء ويشمل المنشآت المتخصصة في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة والمتعلقة بجميع مجالات الفضاء.

وضمت قائمة الأنشطة الجديدة أيضاً نشاط خدمات إطلاق وعودة المركبات والأجسام الفضائية، ونشاط تجارة أجهزة الرصد والأجسام والتقنيات الفضائية، ونشاط خدمات الرحلات الفضائية المأهولة.

الأجهزة الطبية

وتنوعت الأنشطة الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي، منها: نشاط إدارة وتشغيل الأجهزة الطبية الذي يشمل المنشآت التي توفر للمرافق الصحية الأجهزة والمعدات الطبية التي تحتاجها، وكذلك تقديم خدمات الإدارة والتشغيل لتلك الأجهزة لفترات طويلة أو قصيرة عبر كوادر فنية تابعة لها، إلى جانب نشاط إدارة وتشغيل المخازن والمستودعات ويشمل المنشآت التي تقوم بإدارة وتشغيل المخازن والمستودعات عبر توفير المخازن المجهزة بمعدات التحميل والتفريغ، لتخزين مختلف أنواع السلع والبضائع والمواد الأولية ونصف المصنعة وتامة الصنع.

مساحيق المنتجات

ومن الأنشطة الجديدة نشاط صناعة مساحيق المنتجات الغذائية الذي يشمل المنشآت التي تقوم بصناعة مساحيق المنتجات الغذائية وتعبئتها في عبوات أو أكياس لتحضير الحلويات والفطائر منها بعد طبخها مع المكونات الأخرى، ويشمل ذلك مسحوق «الكاسترد»، «الجيلي»، «الكريم كراميل»، «الفانيليا»، «الكريمة المخفوقة»، «ألبان الكيك» وغيرها، كما يشمل المساحيق الأخرى التي تستخدم في تجهيز منتجات المخابز مثل «الباكينغ بودر» و«بيكربونات الصوديوم».

وتم أيضاً إضافة نشاط إدارة وتشغيل الأنشطة على ارتفاعات عالية، ونشاط صناعة المضافات والمركبات البلاستيكية ويشمل صناعة المضافات «الماسترباتش» والمركبات البلاستيكية بغرض تلوين وتحسين أداء المنتجات البلاستيكية، وذلك لاستخدامها في صناعات تدوير البلاستيك وغيرها.

وضمت قائمة الأنشطة إضافة إلى ذلك نشاط مركز المطابخ وهو عبارة عن مجمع يضم العديد من المساحات التي يتم إعدادها وتأثيثها وتأجيرها للغير لاستخدامها كمطابخ لإعداد الوجبات الغذائية والمشروبات.

تسهيلات

وتأتي الإضافة للأنشطة الجديدة تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تذليل التحديات لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون النمو فيه.

دليل الأنشطة

وكانت اقتصادية دبي أطلقت دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

الأنشطة الـ 15

تشغيل الأجسام الفضائية.

الخدمات اللوجستية الفضائية.

إدارة وتشغيل رحلات الفضاء.

خدمات التتبع والرصد للتعرف إلى الفضاء.

إدارة وتشغيل الأقمار الاصطناعية.

خدمات التدريب المتخصصة بالفضاء.

خدمات إطلاق وعودة المركبات الفضائية.

تجارة أجهزة الرصد والتقنيات الفضائية.

خدمات الرحلات الفضائية المأهولة.

إدارة وتشغيل الأجهزة الطبية.

إدارة وتشغيل المخازن والمستودعات.

صناعة مساحيق المنتجات الغذائية.

إدارة وتشغيل الأنشطة على ارتفاعات عالية.

صناعة المضافات والمركبات البلاستيكية.

نشاط مركز المطابخ.

- إجمالي عدد الأنشطة التجارية وصل إلى 2200 نشاط تجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news