«أدنوك للتوزيع» تفتتح 3 محطات جديدة في دبي

المصدر: أبوظبي - وام

افتتحت «شركة أدنوك للتوزيع»، ثلاث محطات خدمة جديدة في دبي، وذلك في مناطق «الجافلية»، و«ند الشبا»، و«مدينة دبي للاستوديوهات».

وبافتتاح المحطات الجديدة، يصل إجمالي عدد محطات «أدنوك للتوزيع» في إمارة دبي إلى 17 محطة، وأكثر من 400 محطة على مستوى الدولة. ومن المخطط أن يصل عدد محطات «أدنوك للتوزيع» في دبي إلى ما بين 25 و30 محطة قبل نهاية العام الجاري.

وتتيح المحطات الجديدة للمتعاملين تزويد المركبات بالوقود، وشراء مستلزماتهم السريعة من متجر «واحة أدنوك»، فضلاً عن الاستفادة من مجموعة من الخدمات الخاصة بالسيارات، بما في ذلك الغسل، وتغيير الزيوت.

إضافة إلى ذلك، سيكسب أعضاء «برنامج مكافآت أدنوك» النقاط مع كل معاملة شراء، إذ يمكنهم استبدالها بمجموعة من المنتجات والعروض الخاصة والخصومات باستخدام تطبيق ADNOC Distribution.

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