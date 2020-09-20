380 مليون درهم التبادل التجاري بين دبي وفنلندا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة جمارك دبي عن تسجيل قيمة تجارة الإمارة الخارجية مع فنلندا 380.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 355.3 مليون درهم واردات، و5.5 ملايين درهم صادرات، و19.4 مليون درهم إعادة تصدير.

وأفادت الدائرة في بيان، أمس، بأن المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، بحث خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي مع المدير العام للجمارك الفنلندية، هانو ماكينين، مستجدات «كورونا» والإجراءات المتخذة للحماية من الجائحة مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة العالمية.

وتناول الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «جمارك دبي»، خليل صقر بن غريب، سبل تعزيز التبادل التجاري بين دبي وفنلندا والتعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد مصبح خلال اللقاء أن «جمارك دبي» تمكنت من تلبية متطلبات الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمتعاملين مع النجاح المميز الذي حققته في تطبيق نظام العمل عن بعد.

وأوضح أن تجارة دبي الخارجية من المواد الغذائية سجلت نحو 32 مليار درهم بكمية تسعة ملايين طن خلال النصف الأول من العام الجاري، وزعت بنحو 22 مليار درهم بكمية 6.23 ملايين طن للواردات و5.5 مليارات درهم بكمية 2.1 مليون طن صادرات، و4.5 مليارات درهم بكمية 733 ألف طن إعادة تصدير.

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