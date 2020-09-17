«إينوك»: افتتاح 40 محطة خدمة جديدة نهاية 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» عن خططها لافتتاح 40 محطة خدمة جديدة بحلول نهاية العام المقبل، لترفع بذلك عدد محطات البيع بالتجزئة ضمن شبكتها إلى 192 محطة، في خطوة تؤكد التزام المجموعة بدعم الاقتصاد الوطني، وتشييد بنية تحتية متينة لخدمات بيع الوقود بالتجزئة، إضافة إلى تلبية الطلب المتنامي على الوقود في جميع أنحاء الدولة.

وكشفت المجموعة عن خططها لافتتاح 16 محطة خدمة في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، بحلول نهاية العام الجاري، إضافة إلى 24 محطة خدمة أخرى ستفتتحها المجموعة مع نهاية عام 2021.

كما تخطط المجموعة، وفقاً لبيان صادر أمس، لافتتاح محطتي خدمة بحريتين في «دبي هاربر» ومنطقة أم سقيم لتلبية احتياجات مالكي القوارب واليخوت لخدمات التزود بالوقود، على أن يتم تشغيل المحطتين خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأفادت «إينوك»، بأن المحطات الجديدة تتطابق مع أفضل المعايير العالمية في قطاع تجزئة الوقود، وهي مجهّزة بمجموعة متكاملة من الخدمات المؤتمتة، وتراعي أفضل معايير الإنشاءات الحديثة، وتضم أنظمة المراقبة «CCTV»، إضافة إلى كاميرات تكشف تلقائياً عن أرقام لوحات المركبات لضمان توفير أعلى درجات الأمان.

وأضافت أنه سيتم تجهيز المحطات بجيل جديد من مضخات الوقود المزوّدة بخراطيم قابلة للسحب تتيح تزويد المركبات بالوقود من كلا الجانبين، لافتة إلى أنه تم تصميم نظام ضخ الوقود في المحطة ليتيح أعلى معدل تدفق آمن للوقود وفقاً لمعايير الجمعية الأميركية للوقاية من الحرائق (NFPA) وتقليل وقت تعبئة الوقود بشكل عام.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «تأكيداً على مكانة المجموعة كمساهم رئيس في قطاع الطاقة، تلتزم (إينوك) بتشييد بنية تحتية راسخة في قطاع التجزئة لتلبية احتياجات دولة الإمارات على مدار الأعوام الـ50 المقبلة».

وأكد حرص المجموعة على ضمان تزويد العملاء بإمدادات الوقود دون انقطاع، علاوة على تقديم أعلى معايير خدمات السيارات والبيع بالتجزئة.

يُشار إلى أن محطات الخدمة الجديدة، تضم متاجر «زووم» التي توفّر أكثر من 7500 صنف من المنتجات بما فيها المخبوزات والوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة.

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