المالية المركزية بالشارقة تدشّن تطبيق الاعتماد الذكي

المصدر: الشارقة- الامارات اليوم

دشّن الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، أخيراً، تطبيق الإعتماد الإلكتروني الذكي الذي يتيح للمستويات الإدارية العُليا في الدائرة اتخاذ الإجراءات والإعتمادات الإلكترونية لجميع أنواع المستندات والمعاملات، استمرارا لمنهج الدائرة، في تقديم خدماتها الذكية للتيسير على المتعاملين.



وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: "إن تدشين تطبيق الإعتماد الإلكتروني الجديد يتوج مسيرة من العمل المبتكر لدائرة المالية المركزية بالشارقة، التي تستمد رؤيتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تطوير الخدمات المالية الحكومية، كما أنه يؤكد حرص الدائرة على توفير منظومة من الخدمات الإلكترونية الذكية".

تسهيل الخدمات

من جانبه، قال مدير عام الدائرة، وليد الصايغ، إن "حكومة الشارقة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى العربي والإقليمي في مختلف المجالات التقنية، وخصوصاً فيما يتعلق بالأنظمة والبرامج والتطبيقات الذكية والإلكترونية، وتعد البرامج والتطبيقات والخدمات الجديدة التي يتم إطلاقها استمراراً لهذا النهج لتسهيل الخدمات على المتعاملين ".



ويعد تطبيق الإعتماد الإلكتروني الخاص بالأجهزة الذكية ويمتاز بسهولة الإستخدام يتم من خلال فتح رابط برنامج الإعتماد الذكي وإدخال إسم الدخول وكلمة المرور، ثم تظهر قائمة في أسفل الصفحة تحمل إسم الدائرة التي يتبع لها، وعند الضغط عليها يظهر قوائم فرعية بأنواع المستندات التي للموظف صلاحية عليها وعدد المستندات المعلقة عنده، وعند إختيار أي قائمة موجودة يتم نقله إلى المستندات المعلقة لاتخاذ إجراء (إعتماد) او (إرجاع) عليها، كما يمكن للمستخدم تحديد التوقيع الإلكتروني الخاص به من خلال الضغط على خيار (عرض التوقيع) في داخل أي قائمة موجودة وإدخال التوقيع والحفظ.

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