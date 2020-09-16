«دناتا» توسّع عملياتها لتموين الطائرات في مطار دبلن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت شركة «دناتا» التي تعد إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم عملياتها في مرفق التموين الجديد في دبلن.

ووفقاً لبيان صادر أمس، سيضاعف المرفق الحديث في العاصمة الأيرلندية، الطاقة الإنتاجية للشركة أربع مرات لتصل إلى 40 ألف وجبة يومياً لعملائها من شركات الطيران.

ويخدم مرفق «دناتا» للتموين القائم حالياً في دبلن ستّ ناقلات جوية، حيث يشكل استثمارها في مرفق جديد تأكيداً على التزامها طويل الأجل تجاه أيرلندا وصناعة الطيران المحلية.

وتبلغ مساحة المرفق 6300 متر مربع ويقع في مجمع مطار دبلن بالقرب من المرفق الحالي، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات بحيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 30 ألف وجبة يومياً.

وجاء مشروع التوسيع عقب اتفاقية مع الناقلة الوطنية الأيرلندية «إير لينغس»، إذ باتت «دناتا» توفر لرحلاتها خدمات التموين في أربع مطارات هي: دبلن وشانون وكورك وبلفاست.

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