حماية الهوية في مواقع «التواصل»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يجب على الدوام الحرص على حماية الهوية الخاصة بالمتعامل في مواقع التواصل الاجتماعي، لتفادي عمليات الاحتيال، وذلك من خلال عدم مشاركة أو تخزين رقم البطاقة البنكية على مواقع التواصل، وتقليل كمية المعلومات الشخصية المقدّمة على شبكات التواصل الاجتماعية، فكلما قمت بنشر المزيد من المعلومات، أصبح أسهل على المحتالين استخدامها لسرقة هويتك، أو الوصول إلى البيانات أو ارتكاب جرائم أخرى. وإلى جانب ذلك، حذرت بنوك محلية من الرسائل التي تصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحوي بعض الروابط المزيفة، التي قد تكون عبارة عن محاولة لاختراق الجهاز. وشددت البنوك على أنه قبل الانضمام إلى أي موقع للتواصل الاجتماعي، ينبغي البحث عنه عبر الإنترنت للتأكد من أنه مشروع، مع عدم استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور نفسيهما لتسجيل الدخول إلى مواقع الشبكات المستخدمة للوصول إلى الحسابات المصرفية من خلال الإنترنت.

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