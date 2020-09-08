اقتصادية دبي تفتتح «كويك ستوب» لإنجاز المعاملات الحكومية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

افتتح قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، رسمياً، مركز «كويك ستوب» لإنجاز المعاملات الحكومية في منطقة نايف، بالقرب من شارع مستشفى آل مكتوم القديم، لدعم وتعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي.

وأفادت اقتصادية دبي بأن المركز يهدف إلى تبسيط المعاملات الحكومية وتحقيق سعادة المتعاملين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة «جدم خير»، الأولى من نوعها، والهادفة إلى تدشين المشروعات المتميزة التي تحمل الطابع الإماراتي، فضلاً عن منشآت العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وأوضحت أن المركز يقدم العديد من الخدمات الحكومية تحت سقف واحد، بينها خدمات اقتصادية دبي، و«آمر» التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إضافة إلى خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مشيرة إلى أن المركز يوفر للمتعاملين مواقف مجانية.

وأضافت أن «كويك ستوب» يقدم خدماته للمتعاملين من السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.

وبيّنت اقتصادية دبي أن الإجراءات الرئيسة للترخيص التي يقدمها المركز، تضم إصدار وتعديل وإلغاء الموافقة المبدئية، وحجز الاسم التجاري، فضلاً عن إصدار الرخصة التجارية وإلغائها وتجديدها، إلى جانب إصدار الرخصة الفورية، وإصدار «رخصة تاجر»، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأشارت إلى أن الإجراءات تضم، أيضاً، التصاريح التجارية من إصدار وتجديد وإلغاء، إضافة إلى إجراءات عقود التأسيس الإلكترونية، وطباعة إذن الدفع، وكشف المخالفات، والشهادات، وبيانات الرخصة، والرخصة، وطلب اعتراض على المخالفة، علاوة على طباعة إذن دفع المخالفات، وتقارير التفتيش.

دعم

أكدت اقتصادية دبي أنها تعمل على تقديم الدعم التحفيزي والمعنوي لإطلاق المشروعات والمنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام بالشركات الجديدة، والحرص على متابعة واقع الأعمال عن كثب، إضافة إلى تعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة، بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي، مشيرة إلى أنها تعتبر مختلف الجهات المسؤولة لاعباً اقتصادياً ومسهماً تنافسياً في تنمية اقتصاد الإمارة.

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