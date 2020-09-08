«قمة سيتي سكيب» تنطلق في دبي 16 نوفمبر

المصدر: دبي - وام

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، يومَيْ 16 و17 نوفمبر المقبل، «قمة سيتي سكيب العقارية»، في استجابة مباشرة للطلب في السوقين العقاريتين الإماراتية والإقليمية.

يأتي تنظيم «القمة» بهدف توفير ملتقى للشركات، ووجهة لمشاركة المعارف والخبرات، حيث تتميّز منصة الفعالية بمكانتها الاستراتيجية، كوجهة جامعة لأبرز شركات القطاع العقاري، التي تعزز فرص استكشاف مسارات جديدة لتطوير اقتصاد عقاري إقليمي مزدهر، ورصد توجهات السوق العقارية.

وأعلنت شركة «إنفورما ماركتس»، الجهة المنظمة لمحفظة الفعاليات العقارية العالمية، عن تنظيم فعالية «سيتي سكيب دبي» لعام 2020 بصيغة جديدة، تتمحور حول محاولة استئناف النمو، الذي كان يشهده القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقدم الحدث منصات حوارية تفاعلية، ستشكل المحور الرئيس لنسخة «سيتي سكيب 2020»، إذ تشارك نخبة من الخبراء والمتحدثين في جلسات موزعة على المنصة الرئيسة، ومنصة مصاحبة لمناقشة موضوعات ذات أهمية استراتيجية تُغطي تحليلات القطاع والسوق، فضلاً عن 121 غرفة اجتماعات.

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