"اقتصادية أبوظبي" توجه بمعاودة نشاط خدمة صف السيارات في الإمارة وفق شروط وتعليمات احترازية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في تعميم لها إلى ملاك ومديري المنشآت المرخصة لخدمة صف السيارات، بالسماح باستئناف مزاولة نشاطهم في كل مناطق إمارة أبوظبي، وذلك بعد قرار الإيقاف المؤقت للنشاط، والصادر عنها ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بسبب تداعيات "كوفيد-19".

يأتي تعميم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي باستئناف هذا النشاط، في إطار التعاميم الأخيرة، التي أصدرتها للعودة التدريجية والاحترازية للأنشطة الاقتصادية، وفق شروط وتعليمات وضوابط، من شأنها أن تمنع انتشار عدوى "كوفيد-19" بين أفراد مجتمع إمارة أبوظبي، وكذلك دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص للعودة التدريجية السليمة لمزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.

وأكدت الدائرة حرصها على استئناف مزاولة كل شركات القطاع الخاص أعمالها ونشاطها الاقتصادي، في ظل القيود التي فرضت، خلال الأشهر الماضية، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية، التي يستفيد منها كل أفراد المجتمع، وتعد داعماً ورافداً مهماً للاقتصاد المحلي للإمارة.

وأشارت إلى أن استئناف خدمة صف السيارات يعتبر إحدى الخدمات المهمة، التي يوفرها العديد من المراكز التجارية والفنادق والمنتجعات السياحية والشركات والجهات الحكومية، وغيرها، وتقدم إلى الزوار والسياح وكل المتعاملين، بما يعكس المستوى الراقي من الخدمات المقدمة في إمارة أبوظبي.

وجاء في التعميم الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن يقوم ملاك ومديرو المنشآت المرخصة لخدمة صف السيارات، في إمارة أبوظبي، بوضع عدد من الضوابط الخاصة بالتعقيم كمعقمات الأيدي في كل الأماكن العامة، وأماكن الدفع، وضرورة تعقيم اليدين بعد كل عملية صف للسيارات، بالإضافة إلى غسل اليدين بشكل دوري من قبل العاملين.

كما أكد التعميم ضرورة تشجيع مستخدمي خدمة صف السيارات على الدفع الإلكتروني، ومراعاة مسافات التباعد بين العاملين والزوار، بمسافة مترين، مع وضع علامات على الأرض، تشير إلى ضرورة التباعد الجسدي وإجراء فحص "كوفيد-19" لكل الموظفين، وقياس درجات الحرارة لهم بشكل دوري، خلال اليوم، وتدريبهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والقفازات في جميع الأوقات، وتبديلها بشكل دوري خلال اليوم، مع تغطية المقعد والمقود أثناء عملية صف السيارة.

ومن أجل حماية المستفيدين من الخدمات في أبوظبي، وجه التعميم بضرورة قياس درجات حرارة الزوار، قبل استلام وصف السيارة، وعدم السماح بتقديم الخدمة لمن توجد عليه أعراض "كوفيد-19".

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