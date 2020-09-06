قرار جديد من الاتحاد للطيران بشأن رواتب موظفيها

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

أعلنت الاتحاد للطيران عن إعادة صرف بدلات الموظفين كاملة وتقليل الخصم من الراتب الأساسي للموظفين إلى 10% بعد أن كان يتراوح سابقاً بين 25 في المائة و50 في المائة وذلك اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر الجاري وحتى نهاية العام الجاري.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران في تصريحات صحافية اليوم ان الشركة تنظر بكل التقدير إلى الالتزام والتفاني الذي أظهره كافة الموظفين على مدار الخمسة أشهر الماضية بالرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا

وكان قطاع الطيران العالمي قد تضرر بشدة نتيجة لجائحة كورونا التي أدت لتراجع حاد في مستويات السفر مما اجبر الكثير من الناقلات عالميا على تسريح موظفين وخفض مرتبات موظفين اخرين بشكل مؤقت

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