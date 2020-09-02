350 شقة سكنية في المنطقة «3» من «إثراء ديرة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة إثراء دبي»، المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن إطلاق المنطقة «3» من المرحلة الأولى لمشروع «إثراء ديرة»، تحت اسم «شيرينا بلازا»، والبدء بعملية عرض وتسليم وحدات المشروع للمستأجرين، تمهيداً لافتتاح المناطق: 1 و2 و11 و13، التي أشرفت على نهايتها ضمن المرحلة الأولى.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن المنطقة «3» أول مشروع متعدد الاستخدامات يتم افتتاحه في «إثراء ديرة»، وتضم 350 شقة سكنية ذات غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، تراوح مساحتها بين 861 و2045 قدماً مربعة.

ويتضمن المشروع، كذلك، 290 غرفة فندقية بإدارة فنادق ومنتجعات «ويندهام» من فئة أربع نجوم، فضلاً عن 45 وحدة مطاعم وبيع بالتجزئة، ونحو 721.18 ألف قدم مربعة مخصصة للمكاتب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء دبي»، عصام كلداري، خلال جولة ميدانية للصحافيين نظمتها الشركة، إن المنطقة «3» من المشروع تعد جزءاً من خططنا الهادفة إلى بناء مجتمعات سعيدة، وتحقيق قيمة مضافة لسكان وزوار المنطقة، بما تشكله من بيئة مثالية لأسلوب حياة متكامل: العمل والسكن والترفيه والتسوق في مشروع واحد.

وأضاف: «نجحنا في تحقيق ذلك عن طريق بناء مشروعات بتصميم عصري وعملي، يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، مع المحافظة على سحر ديرة التراثي والثقافي، وتوفير بيئة مستدامة تتماشى مع رؤية دبي».

بدوره، قال رئيس التطوير العقاري لشركة «إثراء دبي»، رعد الجراح: «نراعي في تصميم جميع مشروعاتنا الفنون المعمارية العصرية، التي تحاكي البيئة التي تعيش فيها، وما يزيد جاذبية المشروع الحدائق ذات المناظر الطبيعية التي توفر أجواء هادئة».

- «المشروع» يضم 290 غرفة فندقية بإدارة «ويندهام».

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