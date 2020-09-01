استدعاء 565 سيارة «مرسيدس» و«ماكلارين»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق حملتين لاستدعاء 565 سيارة «مرسيدس» و«ماكلارين» لإصلاح عيوب تصنيعية.

وأفادت بأن الحملة الأولى تشمل استدعاء 438 سيارة «مرسيدس بنز» من طراز «A-CLASS نموذج 117» موديل 2018 -2020، وذلك بالتعاون مع «مشاريع قرقاش» وشركة «الإمارات للسيارات» وكيلي «مرسيدس بنز» في الدولة.

وأوضحت الوزارة في تقرير أن الاستدعاء يرجع إلى أنه في بعض تلك المركبات، تم تركيب خرطوم تصريف مكيف الهواء بشكل غير صحيح، ما قد يؤدي إلى دخول مياه التكثيف من مكيف الهواء إلى مقصورة الركاب.

وأضافت الوزارة أن التقرير يأتي تزامناً مع بدء قيام «مشاريع قرقاش» وشركة «الإمارات للسيارات» وإدارة حماية المستهلك في الوزارة، بإبلاغ العملاء ببدء حملة فحص للسيارات المعيبة التي تم استيرادها إلى الإمارات من الطراز المذكور، حيث يتم التواصل مع العملاء المعنيين لإبلاغهم بإحضار السيارات للفحص على أن تتم عملية الإصلاح مجاناً.

كما أعلنت الوزارة عن استدعاء 127 سيارة «ماكلارين» من طرز «سينا» و«720S» و«570GT» و«GT»، المصنعة بين يناير 2018 وحتى يوليو 2020، بالتعاون مع شركة «الحبتور للسيارات» الموزع الحصري لسيارات «ماكلارين» في الدولة.

وبيّنت أن الاستدعاء يرجع إلى احتمال حدوث خلل في عملية تركيب وسادة العزل «الفوم» في هذه السيارات، ما يتسبب في حدوث ضوضاء واهتزازات وشعور بالخشونة، مشيرة إلى أنه سيتم إصلاح هذا العيب في المنشأة الرسمية لخدمات «ماكلارين» لما بعد البيع.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث بسبب هذا الخلل حتى الآن، وبالتالي لا توجد أي إصابات أو أضرار، لفتة إلى أن شركة «الحبتور» ستبدأ الاتصال بالعملاء المتأثرين لاطلاعهم على الخلل وإفادتهم بالخطوات التي سيتم اتخاذها.

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