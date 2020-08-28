«صناعات» تستكمل صفقة تمديد تسهيل ائتماني متجدّد بـ 980.6 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «صناعات» التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، عن إتمام صفقة تمديد تسهيل ائتماني لقرض متجدّد مدته ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 267 مليون دولار (980.6 مليون درهم).

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أن هذا التسهيل الائتماني يحلّ محل قرض استحق في ديسمبر 2019، حيث سيتم استخدامه لدعم الاحتياجات العامة لـ«صناعات».

وأفادت بأن قيمة عروض تمويل التسهيل الائتماني المسعّر بكلفة تنافسية، زادت على القيمة المبدئية بشكل هائل، التي كانت مقررة بـ200 مليون دولار (نحو 734 مليون درهم)، مشيرة إلى أن 12 جهة إقراض محلية وإقليمية وعالمية، ستتولى توفير التمويل بنسب متباينة بحسب العروض المقدمة من كل جهة.

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