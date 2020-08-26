«فيرلوب.آي أو» لأتمتة خدمة المتعاملين تجمع 5 ملايين دولار

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «فيرلوب.آي أو» Verloop.io، منصة أتمتة خدمة المتعاملين، عن جمع خمسة ملايين دولار في جولة تمويل أولي فئة «أ»، بدعم من شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ، وبقيادة «ألفا ويف إنكيوبيشن» Alpha Wave Incubation، وإدارة «فالكون إيدج كابيتال» Falcon Edge Capital.

وأشار بيان، صادر أمس، إلى أن لدى «فيرلوب.آي أو» قائمة متعاملين واسعة في دولة الإمارات، موضحاً أن المنصة تمكّن الشركات من أتمتة خدمة المتعاملين عبر قنوات عدة، إذ تعالج أكثر من مليارَيْ استفسار من استفسارات الزبائن عبر مختلف المتعاملين، وتضم ما يزيد على 100 مليون مستخدم.

وقال المؤسس المشارك والشريك لدى «فالكون إيدج كابيتال»، نافروز دي يودواديا: «في ظل التغيرات المتسارعة في سلوكيات المستهلكين، أصبحت العلامات التجارية، الآن، تتطلع لتعزيز تجربة خدمة المتعاملين، ونحن متحمسون لدعم منصة (فيرلوب.آي أو)، ونؤمن بأن عروضها مرتبطة بشكل جيد مع تزايد الطلب على الحلول، التي من شأنها أن تتيح للعلامات التجارية تعزيز قدرة فرق الدعم لديها».

بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «فيرلوب.آي أو»، غوراف سين: «يعد هذا الاستثمار، لاسيما خلال أزمة (كوفيد-19)، بمثابة اعتراف بقدرات التعلّم الآلي لدينا، ونتطلع لاستقطاب أفضل الكفاءات للعمل لدينا وبناء مزيد من الزخم للشركة عالمياً».

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