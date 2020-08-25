«فلاي دبي» ترفع وجهاتها إلى 34 محطة عالمية

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

بلغ إجمالي عدد المحطات التي تغطيها شركة «فلاي دبي»، ضمن شبكتها العالمية، 34 محطة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية، إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لبيانات الموقع الشبكي الصادرة عن الناقلة.

وقالت الشركة إنه يمكن للمسافرين حجز الرحلات إلى هذه الوجهات، مشيرة إلى أنها تستأنف رحلاتها إلى وجهات مختارة عبر شبكتها العالمية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان سلامة المسافرين وطاقم الطائرة خلال الرحلة، والحفاظ على سلامة الموظفين.

وتشمل قائمة الوجهات الإفريقية كلاً من: أديس أبابا، الخرطوم، جوبا، جيبوتي، دار السلام، عنتيبي، وزنجبار، إضافة إلى محطات: ألماتي، باكو، بيشكيك، دوشانبي، كابول، نورسلطان، ويريفان في آسيا الوسطى.

أما قائمة الوجهات الأوروبية فتشمل: بلغراد، بوخارست، كييف، براغ، سراييفو، صوفيا، إضافة إلى سيالكوت، دكا، فيصل أباد، كراتشي، كويتا، وملتان في شبه القارة الهندية، أما قائمة الوجهات العربية في الشرق الأوسط فتشمل: الإسكندرية، أربيل، السليمانية، عمّان، بغداد، البصرة، الكويت، وبيروت.

وتشغل الناقلة رحلات منتظمة إلى هذه الوجهات، فضلاً عن رحلات عودة لوجهات أخرى.

ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها طبّقت سياسة مرنة بخصوص حجز التذاكر، مشيرة إلى أنه في حال إلغاء الرحلة، فإنها توفر للمسافرين خيار استرداد قيمة التذكرة، بقسيمة صالحة لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدارها، فضلاً عن خيار إعادة الحجز مجاناً للسفر لمدة تصل إلى 60 يوماً من تاريخ السفر الأصلي.

وأوضحت أنه في حال تغيير خطط السفر من جانب المتعامل، فإنها تتيح كذلك خيار استرداد قيمة التذكرة، من خلال قسيمة، على أن يتم تطبيق قواعد الأسعار العادية، لافتة إلى أن القسيمة صالحة لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدارها، إلى جانب خيار «إعادة الحجز» مع تطبيق قواعد الأسعار على أي تعديل على الحجز.

وكانت «فلاي دبي» استأنفت رحلاتها المنتظمة اعتباراً من السابع من يوليو الماضي، حيث كانت الحجوزات متاحة على موقع الناقلة الشبكي مبدئياً إلى 24 وجهة فقط.

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