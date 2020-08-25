«صندوق خليفة» يدعم 3 شركات وطنية ضمن مبادرة «فرانشايز»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، رسمياً، عن الانتهاء من إطلاق مبادرة حقوق الامتياز (فرانشايز) لعام 2019-2020، التي تضمنت تمكين ثلاث شركات وطنية تحت مظلة الصندوق من التحول إلى شركات عالمية قادرة على منح حقوق امتياز علامتها التجارية خارج دولة الإمارات، بكلفة إجمالية بلغت نحو 775 ألف درهم.

وأفاد الصندوق في بيان، أمس، بأنه مكّن كلاً من شركة «أماريليس فلاورز»، وشركة «رفيج»، وشركة «رولينج ويلز»، من إتمام إجراءات منح حقوق امتياز علاماتها التجارية، إذ زوّد هذه الشركات بحزمة من الدعم والتسهيلات شملت التخطيط الاستراتيجي، وإصدار الوثائق القانونية، ودليل تشغيل حقوق الامتياز، وأدوات تسويق مختلفة، تسهم في انتشار هذه العلامات وتوفير النمو لها، في حين سيستمر الصندوق بتقديم الدعم والاستشارات المستمرة لمدة عام كامل.

ولفت «صندوق خليفة» إلى تعاونه مسبقاً مع «فرانكورب» في إطلاق مبادرة حقوق الامتياز «فرانشايز» التي تحدث بشكل سنوي متواصل منذ عام 2013، وذلك لدعم عملية تسهيل توسع الشركات الوطنية التي أظهرت إمكانات عالية، واتخذت مراتب متميزة في القدرة على النمو محلياً وإقليمياً ودولياً.

ولفت إلى أنه ساعد في منح الامتيازات والحقوق لـ12 شركة مختلفة، في سنوات ماضية، من خلال تزويدها بالأطر القانونية والتشغيلية والتسويقية اللازمة، مع توفير وثائق ونماذج متنوعة وأفكار لتصميمات متفردة ومختارة لعلاماتهم التجارية.

ووفقاً لـ«صندوق خليفة»، فإن «أماريليس فلاورز» هي شركة لتنسيق الزهور تستورد زهوراً عالية الجودة من كولومبيا وهولندا، وتوفّر خدمة التوصيل السريع، أما «رفيج» فهو تطبيق رقمي بواجهة سهلة الاستخدام يجمع فنيي الصيانة بالمتعاملين الراغبين في الحصول على خدمات التحسينات المنزلية، في حين تعتبر «رولينج ويلز» أول حلبة للتزلج على الجليد في الإمارات توفر أرضية تزلج محمولة للأحداث المقامة في الهواء الطلق.

وقالت الرئيسة التنفيذية بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزة عبيد الناصري: «نحن ملتزمون في (صندوق خليفة) بدعم وتوجيه ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ابتداءً من مرحلة إطلاق فكرة المشروع وصولاً إلى منح حقوق الامتياز».

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