«مبادلة» و«كولبيرج» تستحوذان على حصة أغلبية في «بي سي آي» الدوائية

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلنت شركة «بي سي آي فارما سيرفيسيز» (بي سي آي)، العاملة في توفير حلول سلسلة الإمداد العالمية في مجال الصناعات الدوائية والصناعات الدوائية الحيوية، والتابعة لـ«مجموعة بارتنرز»، عن توقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها شركتي «مبادلة للاستثمار» و«كولبيرج آند كمباني» (كولبيرج) على حصة أغلبية في الشركة.

ووافقت مجموعة «بارتنرز» المتخصصة في إدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة على مستوى العالم، على بيع حصص الأغلبية التي تملكها في «بي سي آي فارما سيرفيسيز» نيابة عن المتعاملين معها، وإلى جانب شريكيها في الائتلاف وهما: «توماس إتش لي» و«فرايزر هيلثكير بارتنرز».

وستحتفظ «بارتنرز» بحصة أقلية في الشركة، بعد بيع هذه الحصص إلى كل من «مبادلة» و«كولبيرج»، في وقت لم يكشف فيه عن شروط الصفقة.

وتوفر «بي سي آي فارما سيرفيسيز»، ومقرها مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، طيفاً واسعاً من حلول سلسلة الإمداد المتكاملة في مجال الصناعات الدوائية، من المراحل الأولية لتطوير الأدوية إلى التدشين التجاري، وتوفير إمدادات مستمرة، كما تتمتع بإمكانات عالمية في تطوير وتصنيع الأدوية، وتقديم خدمات الاختبارات الإكلينيكية والخدمات التجارية المتكاملة، وتملك 25 مرفق تصنيع تدار وفق أفضل ممارسات التصنيع العالمية، وتنتشر في ست دول، في ما يبلغ عدد العاملين في الشركة نحو 3900 شخص.



وقالت رئيسة قسم الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية في «مبادلة»، كاميلا ماكابيلي لانقويل: «تتمتع الإدارة التنفيذية في (بي سي آي) بقدرات متميزة، كما تملك الشركة سجلاً حافلاً من النجاحات والالتزام بالقيم المؤسسية، فضلاً عن رؤية واضحة بشأن تطوير أعمالها على المدى الطويل».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بي سي آي»، سالم حفار، إن فرق الشركة عملت في السنوات الأخيرة على إحداث نقلة في أعمال الشركة من خلال تنفيذ استراتيجية نمو ناجحة، تستهدف تزويد العملاء بحلول مبتكرة ومتكاملة على مستوى سلسلة الإمداد، بما يوفر خدمة متميزة بفضل استثمارنا في القدرات العالمية والتميز التشغيلي وكذلك في كادرنا البشري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news