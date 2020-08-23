«الواحة كابيتال» تستثمر 184 مليون درهم في منصة «دسبيغار»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الواحة كابيتال» الاستثمارية، والمدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن استثمار بقيمة 184 مليون درهم (50 مليون دولار)، في شركة «دسبيغار.كوم»، المنصة الرقمية المتخصصة في خدمات السفر والسياحة، والمدرجة في بورصة نيويورك.

وأكدت «الواحة كابيتال» أن هذا الاستثمار الجديد، سيدعم استراتيجيتها الرامية إلى تنمية وتنويع محفظتها الاستثمارية.

وبحسب الاتفاقية، دخلت «الواحة كابيتال» في اكتتاب خاص مع «دسبيغار»، تستثمر من خلاله في أسهم بقيمة 184 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الواحة كابيتال»، عمرو المنهالي، إن الشركة تتبع استراتيجية تحوّل جذرية، تهدف إلى تحقيق نمو متجدد في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية أثبتت نجاحها، في النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، والتي تم الإعلان عنها أخيراً.

وتابع: «نحن على ثقة بأن استثمارنا الحالي في (دسبيغار) سيوفر لنا قاعدة راسخة، ستقدم عائدات مستقبلية مجزية لمساهمينا، في وقت نتجاوز فيه تأثير جائحة (كورونا)، ونتطلع إلى المستقبل».

ووفقاً للبيان، فإن الاستثمار في «دسبيغار» سيؤدي إلى تنويع محفظة «الواحة كابيتال»، والعمل في قطاع مختلف ومنطقة جغرافية جديدة، إذ تعدّ «دسبيغار» منصة رقمية متميزة، توفر خدمات السفر والسياحة عبر الإنترنت في أميركا اللاتينية، وتقدم لشركائها ومورّديها منصة تقنية شاملة ومبتكرة لإدارة توزيع منتجاتها، كما توفر مجموعة من المنتجات المتنوّعة وخيارات الدفع المرنة، ومحفظة واسعة من الخدمات السياحية، بما في ذلك أكثر من 270 خط طيران، و690 ألف فندق، إضافة إلى 1260 وكالة تأجير سيارات، و200 مورّد خدمات وجهات سياحية.

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