23 مبتكراً جديداً يحصلون على منحة «إكسبو لايف» الدولية

المصدر: دبي - اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي»، انضمام 23 مبتكراً جديداً إلى قائمة الحاصلين على منحة «إكسبو لايف»، في الدورة الخامسة لبرنامج منح الابتكار المؤثر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحاصلين على المنحة الدولية إلى 142 مبتكراً من 76 بلداً، بينهم أكثر من 20 مبتكراً من المنطقة العربية.

ووقع الاختيار على أحدث المنضمين إلى البرنامج من بين أكثر من 4000 مبتكر من 170 دولة، تقدموا للحصول على المنحة الدولية في الدورة الخامسة للبرنامج.

وتعالج المشروعات المختارة بعضاً من أهم التحديات التي تواجهها شعوب العالم، من خلال وضع حلول مبتكرة لها، تساعد المجتمعات المحلية على تجاوز تلك التحديات، وهو الهدف الرئيس الذي تأسس البرنامج من أجله عام 2016، انطلاقاً من دور «إكسبو 2020 دبي» حدثاً دولياً ومحفلاً للشعوب، لمناقشة التحديات الملحة ووضع حلول لها.

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