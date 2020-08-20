«دبي الذكية» تبحث آلية لتطوير التطبيقات وتحسين الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد المجلس الاستشاري لـ«مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، التابع لدبي الذكية، اجتماعه الثاني لهذا العام، أخيراً، لبحث ومناقشة مستجدات عدد من الموضوعات المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتطوير آلية العمل المتعلقة بالعديد من التطبيقات داخل إمارة دبي، بما يحقق أقصى استفادة منها خلال الفترة المقبلة.

شهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس الاستشاري من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف استكشاف ووضع الخطط للمرحلة المقبلة، كما ناقش الاجتماع أهم الأدوات المستقبلية لتحسين الذكاء الاصطناعي، وممارسات التدقيق والأمن السيبراني.

من جهته، قال مساعد مدير عام دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر: «تتطلع (دبي الذكية) باستمرار إلى تعزيز وتطوير مبادئ وإرشادات الذكاء الاصطناعي، وأدوات التقييم الذاتي الخاصة بها، من أجل تعزيز الخدمات الحكومية وترسيخ نهج يقوم على حسن استخدام الحلول القائمة على هذه التكنولوجيا، والتي نسعى إلى تحديثها بشكل مستمر، لتواكب التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي».

وأضاف أن «تعزيز سعادة ورفاهية المجتمع تأتي في صدارة أولوياتنا، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نسعى إلى تطبيق أحدث التقنيات ومواكبة التكنولوجيا العالمية، لاسيما في الذكاء الاصطناعي الذي يوفر إمكانات هائلة في العديد من المجالات، مع مراعاة الجوانب الناتجة عن تطبيق تلك التكنولوجيا».

وتابع: «قمنا بنشر إرشادات ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في تعزيز مكانة دبي العالمية كمدينة ذكية آمنة، تراعي تطبيق هذه الأخلاقيات بشفافية».

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