إدراج صندوق المؤشرات المتداولة لـ«شيميرا كابيتال» في «دبي المالي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرع الرئيس التنفيذي لشركة «شيميرا كابيتال» المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار، سيف فكري، أمس، جرس بدء التداول، احتفالاً بإدراج صندوق المؤشرات المتداولة «شيميرا ستاندردز آند بورز الإمارات شريعة المتداول - الشريحة (ب)»، في سوق دبي المالي.

وأوضح السوق في بيان أنه تم إدراج «وحدات الشريحة (ب) من الصندوق ذات العائد المُوزع» تحت رمز التداول (CHAESHIN)، مشيراً إلى أن الصندوق يحاكي المؤشر الاسترشادي (S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/‏‏‏‏‏‏20 Capped Index)، الذي يتضمن أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في الدولة.

وأضاف أن الشريحة (ب) تتيح توزيع الأرباح العائدة إلى الصندوق عن استثماراته في الأسهم المشمولة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة» على المساهمين، لافتاً إلى أن المؤشر يقيس أداء مجموعة من الأسهم عالية السيولة لشركات تتخذ من الإمارات مقراً لها، ومن ثم يتيح الصندوق الجديد للمستثمرين الاستفادة من نمو فئة أصول جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن السركال، إن «إدراج الشريحة (ب) من صندوق مؤشرات (شيميرا الإمارات) سيوفر لقاعدة السوق الضخمة والمتنوعة من المستثمرين المحليين والعالميين أداة استثمارية جديدة للاستثمار في مجموعة من الشركات التي يرصدها مؤشر (ستاندرد آند بورز)».

يشار إلى أنه سيتم تحديث السعر المرجعي لوحدات صندوق المؤشرات يومياً قبل بداية التداول بالاعتماد على صافي القيمة المحدثة لأصول الصندوق، ويتم تطبيق الحدين الأقصى والأدنى (15% صعوداً و5% هبوطاً) على سعر الوحدة اعتباراً من اليوم الأول للإدراج.

96 % معدل التزام الشركات بالإفصاح

أعلن سوق دبي المالي، أمس، أن الشركات المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 96% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري في حدود المهلة الزمنية القانونية. وبلغ عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن البيانات للنصف الأول 47 شركة، بينما بلغ عدد الشركات غير الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية للنصف الأول خلال المهلة المحددة 13 شركة من بين 16 شركة مدرجة في السوق.

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