10 تحوّلات إيجابية للقطاع العقاري بالتزامن مع «كورونا»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

قال خبيران عقاريان إن هناك 10 تحوّلات إيجابية حدثت في القطاع العقاري، وتزامنت مع الإجراءات الاحترازية لتفادي تفشي فيروس «كورونا»، ويتعلق بعضها بتعامل الشركات العاملة في القطاع مع هذه الأحداث، والآخر يتعلق بالتفكير في القطاع ملاذاً آمناً للاستثمار. وقال الخبير العقاري، وليد الزرعوني، إن «العمل عن بُعد، واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، تعدّ من أبرز التحوّلات الإيجابية التي حدثت للقطاع العقاري، فكثير من المباني في دبي تحديداً يمكن وصفها بأنها ذكية، ويمكنها التعرف إلى وجوه سكانها فقط». بدوره، قال مدير مكتب «سيفلز الشرق الأوسط» بدبي، موراي سترانج، إن «خفض تكاليف التسويق العقاري، والاعتماد أكثر على (السوشيال ميديا)، لا شك بأنه سيدعم ميزانية المطور العقاري، التي تصب في النهاية لمصلحة المستهلك النهائي من خلال التسعير، وتعدّ أيضاً من أبرز التحوّلات الإيجابية، التي استفاد منها القطاع».

للإطلاع على الـ10 تحوّلات، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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