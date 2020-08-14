2.4 مليار درهم إيرادات «داماك العقارية» النصفية

المصدر: دبي - وام

بلغ إجمالي إيرادات شركة «داماك العقارية» 2.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 1.05 مليار درهم، بحسب ما أعلنته الشركة أمس.

وبلغ إجمالي الأرباح 563 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020، في حين وصل إجمالي الأصول الى 22.6 مليار درهم.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وصلت «داماك العقارية» إلى علامة بارزة تتمثل في تجاوز 30 ألف وحدة سلمت حتى الآن، مع 1250 وحدة تم تسليمها في مجمع أكويا ومنطقة الخليج التجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، حسين سجواني، إن «عام 2020 شهد بداية جيدة نسبياً للعمليات، لكن في مارس تأثرنا بالظروف المستجدة، كما هو حال جميع الشركات على مستوى العالم».

وأضاف: «نحن متفائلون بأن الفترة التي تسبق معرض (إكسبو 2020 دبي) في نهاية العام المقبل، ستسمح بامتصاص بعض الفائض المعروض من العقارات»، مشيراً إلى أن «الشركة تواصل التركيز على عمليات التحصيل النقدي، وخفض المستحقات والتحكم في التكاليف التشغيلية، فيما لاتزال تنجح في المنافسة داخل سوق شديدة التنافسية».

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