30 طائرة و400 شركة في معرض «الطيران الخاص» ديسمبر المقبل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، علي أحمد النقبي، إن التحضيرات جارية لتنظيم معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، في دبي خلال الفترة بين الثامن والـ10 من ديسمبر المقبل في «دبي وورلد سنترال»، مشيراً إلى أن أكثر من 30 طائرة حديثة لرجال الأعمال و400 شركة ستشارك في المعرض على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف النقبي لـ«الإمارات اليوم»، أن «العديد من الشركات تؤكد حضورها في المعرض عادة قبل انعقاده بفترة قصيرة، وبالتالي نتوقع ارتفاع عدد الشركات المسجلة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه أكبر معارض الطيران الخاص في العالم، والوحيد الذي سينعقد خلال العام الجاري وسط الظروف الحالية»، لافتاً إلى أن قطاع طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة لايزال يتمتع بالعديد من المزايا ومقومات النمو في المنطقة والعالم.

متعاملون جدد

وأكد النقبي أن صحة وسلامة العارضين وفرق العمل والحضور ستكون أولوية «ميبا» القصوى خلال انعقاد المعرض، إذ سيتخذ الاتحاد جميع التدابير الاحترازية المناسبة لضمان أمنهم وسلامتهم، مع استمرار الأوضاع الراهنة في ظل انتشار وباء «كوفيد-19».

وذكر أن قطاع الطيران الخاص على غرار التجاري تأثر بفترة الإغلاق العالمي للأسواق جراء الجائحة، إلا أن التعافي جيد حالياً مع استقطاب القطاع متعاملين جدداً باتوا يفضلون استخدام الطيران الخاص في ظل الظروف الحالية، فضلاً عن أن القطاع التجاري لم يستأنف خدماته إلى جميع الوجهات، وبالتالي يكون الطيران الخاص الخيار الوحيد، لافتاً أن «هناك شريحة جديدة من المتعاملين الذين يفضلون الدفع لقاء الطيران الخاص».

وأفاد النقبي، بأن معدل الحجوزات في نمو مستمر إلى مختلف الأسواق في وقت استأنف جميع شركات المناولة الأرضية أعمالها، مشيراً إلى أن الوصول إلى مستويات النمو المعتادة يرتبط بفتح الأسواق، وتخفيف القيود على السفر.

فرص هائلة

وقال النقبي، إن نسخة عام 2020 من معرض الطيران الخاص ستركز على الفرص الهائلة التي يقدمها قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، كما سيستعرض الحدث آخر التوجهات التي يشهدها القطاع هذا العام، إلى جانب توقعات عام 2021 ومستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه بحلول عام 2037، ستتصدر منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ قائمة أسرع الأسواق نمواً، بمعدل نمو سنوي لعدد الكيلومترات التي يقطعها الراكب يبلغ 5.7%، مضيفاً: «نتطلع من خلال هذا المعرض إلى إبراز الفرص السانحة، والترحيب بالوفود والزوار والشركاء في دبي مرة أخرى».

وتوقع النقبي دخول أكثر من 7000 طائرة جديدة إلى قطاع الطيران الخاص على المستوى العالمي في عام 2037، حيث ستتخذ 10% منها مقار لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبيناً أنه تعمل في المنطقة حالياً 682 طائرة.

نخبة عالمية

أفاد اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، بأن معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة بـ«ميبا» سيتيح للمؤسسات فرصة لقاء نخبة عالمية من مصنعي طائرات رجال الأعمال والطيران الخاص، إلى جانب شركات هندسة وإلكترونيات الطيران، ومراكز إنجاز الطائرات، وشركات الإيجار، وبائعي الطائرات، الذين سيعرضون أحدث منتجاتهم وخدماتهم.

«ميبا» أكد أن تعافي قطاع الطيران الخاص جيد، مع استقطاب متعاملين جدد.

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