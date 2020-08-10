«دبي التجارية» تُطلق منصة موحّدة لدعم منظومة الأمن الغذائي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «بوابة دبي التجارية»، النافذة الإلكترونية الموحدة للخدمات اللوجستية والتجارة عبر الحدود، والتابعة لـ«شركة موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات»، عن إطلاق منصة «زادي» الموحدة لاستيراد الأغذية، التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، لتسهيل عمليات استيراد وإعادة تصدير الأغذية عبر موانئ إمارة دبي.

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه يستفيد من منصة «زادي» أكثر من 18 ألف شركة في دبي، إذ سيتم تخليص نحو 360 ألف معاملة سنوياً.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات»، محمد المعلم: «يكمن الجوهر الوظيفي لمنصة (زادي) في حماية سلسلة إمداد المواد الغذائية من الاحتكار، أو تقلبات العرض والطلب، وتفادي نقص الإمداد وتلف المحصولات الغذائية في أرضها، والتي يصعب تعويضها بعد انقضاء مواسمها الزراعية إذا لم تواكبها طلبات الشحن وإعادة التصدير والمناولة اللوجستية».

وتابع: «نقوم بذلك عبر ربط تجّار المواد الغذائية بالعالم، ليصلوا إلى المخزون الغذائي في الوقت المثالي، مستفيدين من وجود (موانئ دبي العالمية) في أكثر من 50 دولة، وتأمين نقل المواد الغذائية بواسطة عدد من الخيارات التي يقدمها شركاؤنا في خطوط الشحن، بالتكامل مع جمارك دبي وبلدية دبي، لتتم الإجراءات بكل سهولة وانسيابية، ولنقول لدول العالم إنه يمكنكم الآن الاعتماد على دبي في الحصول على الإمدادات الغذائية، عبر قدراتنا اللوجستية وخدماتنا الإلكترونية المتكاملة، التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، محلياً وإقليمياً».

أما المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، فقال: «كما أن العالم بعد جائحة (كوفيد-19) ليس كالعالم قبله، فإننا نقول بكل ثقة إن تجارة المواد الغذائية بعد منصة (زادي) ستكون مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل إطلاقها».

وتابع: «سنتمكن عبر منصة (زادي)، من إجراء كل المعاملات الجمركية، وتفتيش وفسح شحنات المواد الغذائية بسرعة أكبر ممّا كانت عليه في السابق».

في السياق نفسه، قال المدير العام لبلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، إن المنصة تمكن من تسهيل الإفراج عن الأغذية المستوردة وتوحيد قنوات تقديم الخدمة بما يلبي طموحات المتعاملين، ويسهل إدارة الإمدادات الخارجية لتأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي، مؤكداً أن المنصة تساعد في رسم صورة كاملة لنا كأصحاب قرار، بما تمتلكه من بيانات متكاملة حول سلسلة الإمداد والتوريد للمواد الغذائية من جميع الدول المصدرة للأغذية إلى الدولة.

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