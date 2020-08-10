احتياطات لتسوّق آمن عبر الإنترنت

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يعدّ التسوّق عبر الإنترنت من وسائل التسوّق الملائمة للحصول على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من كل مكان. ومع ذلك، يتوجب اتباع الاحتياطات اللازمة لعملية تسوّق آمنة، منها استخدم المواقع الإلكترونية الآمنة فقط، والحرص على التسوّق عبر الإنترنت من الشركات المعروفة أو المواقع الموثوقة، لأنها تستخدم غالباً أحدث ميزات الحماية الإلكترونية لحماية التعاملات عبر الإنترنت. وعند الشراء من موقع إلكتروني جديد، يجب التأكد من السُمعة الجيدة للشركة وقراءة المراجعات والتعليقات المستقلة، والاطلاع على التجارب الخاصة بمختلف المتعاملين مع الموقع، لمعرفة ما إذا كانت إيجابية أو سلبية. كما ينبغي تجنب الشراء عن طريق رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها.

ويجب الحذر من الرسائل والمواقع الإلكترونية التي تقدم عروضاً مغرية لا تصدق. ومن المهم أيضاً تحديث المتصفّح والحذر من النوافذ المنبثقة.

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