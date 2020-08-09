نصائح توفر المال على المتعاملين عند استئجار منزل

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

طرحت مؤسسة «بانكينك ريتس»، المتخصصة في الخدمات المالية، مجموعة من النصائح التي تساعد المتعاملين على توفير المال عند استئجار شقة سكنية، موضحة أن الانتقال إلى منزل جديد يستند إلى اعتبارات عدة يجب أخذها في الحسبان، لضمان الاستفادة القصوى، وتفادي أي مشكلات مالية غير محسوبة.

وذكرت المؤسسة أنه ستتم مطالبة المتعاملين بدفع وديعة تأمين قبل الانتقال، كما أنه من المهم فهم القوانين المحيطة بإيداع الضمان، مبينة أنه على سبيل المثال: «من غير القانوني أن يقول مالك العقار إن وديعة التأمين غير قابلة للاسترداد».

الصيانة

وأضافت المؤسسة أنه عند الانتقال ينبغي التحقق من جميع تفاصيل المنزل، مع تدوين الإصلاحات اللازمة والحصول على توضيحات تتعلق بكيفية ووقت الإبلاغ عن مشكلات الصيانة المستقبلية.

وأكدت أن ذلك يساعد في تجنب فقدان بعض أو كل وديعة الضمان عند المغادرة وإنهاء عقد الإيجار، وفي المقابل غالباً ما يتقاضى الملاك رسوماً غير قابلة للاسترداد ومن المستأجرين المحتملين، بما في ذلك مبلغ التسجيل، لافتة إلى أنه هنا ينبغي التحقق من التشريعات والقوانين السارية واحتساب التكاليف الجديدة عند الانتقال.

المساحة

وأشارت «بانكينك ريتس» إلى أن مساحة الشقة تؤثر في كلفة الإيجار، لذا فإن الانتقال إلى منزل أصغر يمكن أن يوفر المال، لكن ذلك يعني التخلص من بعض الممتلكات والعناصر التي لها تكاليف أيضاً، مبينة أنه بمجرد الانتقال ينبغي تقليل كلفة فاتورة الكهرباء عن طريق ترشيد الاستهلاك، ودفع فواتير الخدمات في الوقت المحدد، للحفاظ على درجة التقييم الائتماني، وتسهيل التأهل في نهاية المطاف للحصول على إيجار جديد أو اقتراض المال لشراء منزل.

الموقع

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن أن يؤثر الموقع في المبلغ الذي يدفعه الفرد مقابل الإيجار، وبشكل عام كلما كان الموقع قريباً من وسط المدينة، زادت قيمة الإيجار، لكن يجب الأخذ في الحسبان مدى بُعد المنطقة عن الأماكن التي يذهب إليها المستأجر بانتظام، وبدلاً من ذلك، قد يكون من الحكمة العيش بالقرب من مكان العمل، حيث يمكن أن يؤدي العيش بالقرب من العمل، في بعض الحالات، إلى تقليل مبلغ المال الذي تنفقه على صيانة السيارة وتكاليف الوقود.

الدفع

وبينت «بانكينك ريتس» أن دفع الإيجار في الوقت المحدد كل شهر يساعد على حماية الموقف الائتماني للمستأجر، ويوفر المال والمتاعب مع مالك العقار، مشيرة إلى أنه غالباً ما تحمّل المدفوعات المتأخرة رسوماً، كما أنه يمكن أن تؤثر الدفعات المتأخرة أيضاً في تقرير الائتمان الخاص بالمتعامل.

ولفتت إلى أن أهمية تضمين الدفعات في الميزانية وتحديثها باستمرار، فتسديد الدفعات المتأخرة باستمرار سيدفع بالمالك إلى عدم تجديد عقد الإيجار.

تأمين

وأكدت المؤسسة أن شراء منتج تأمين للمستأجرين سيوفر حماية لكلفة الأغراض الشخصية التي يحتفظ بها المستأجر في الشقة، كما أنه يساعد على إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تضررت في الحوادث، بما في ذلك نفقات المعيشة، إذا تم اعتبار الشقة غير صالحة للسكن بسبب حريق أو حدث كارثي آخر، وإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر التغطية المسؤولية التي يمكن أن تحمي المستأجر تجاه الآخرين.

مرافق

وأشارت «بانكينك ريتس» إلى أن العديد من المجمعات الكبيرة تقدم وسائل الراحة، مثل المسبح وصالة الألعاب الرياضية والمساحات الخارجية ومرافق أنشطة الأطفال مجاناً، حيث يمكن توفير المال والوقت من خلال ممارسة التمارين في النادي والسباحة في الموقع، بدلاً من إنفاق المال على الصالة الرياضية والاشتراك في عضوية المسبح، الأمر الذي يقلل النفقات الشهرية الأخرى.

وشددت على أنه ينبغي إخبار المالك قبل وقت كاف حال الرغبة في إنهاء العقد للحصول على الضمان.

شراء المنزل

أشارت مؤسسة «بانكينك ريتس»، المتخصصة في الخدمات المالية، إلى أن بعض المستأجرين يرغبون في نهاية المطاف بشراء منزل، لذلك ينبغي البدء بالتخطيط مبكراً. وقالت إنه بدلاً من القلق بشأن كيفية الادخار لمنزل أثناء الاستئجار، ما عليهم سوى اتخاذ الخطوة الأولى، من خلال إنشاء ميزانية والالتزام بها، إذ سيساعد ذلك على تأسيس عادات مالية أفضل.

وأفادت بأن سداد الديون القديمة وتسديد الدفعات في الوقت المحدد يمكن أن يساعد في تحسين درجات التقرير الائتماني، من خلال السماح لهم بالتأهل للحصول على شروط أفضل للرهن العقاري.

شراء منتج تأمين يوفر حماية لكلفة الأغراض الشخصية للمستأجر.

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