الاتحاد للطيران :إلزام جميع المسافرين الى مصر بتحليل سلبي لكوفيد -19

المصدر: عبير عبد الحليم -ابوظبي

قالت الاتحاد للطيران ان على جميع المسافرين الى مصر على متن الاتحاد للطيران اجراء تحليل كوفيد -١٩"بي سي ار "حيث يشترط الحصول على نتيجة سلبية للسماح لهم بالسفر ودخول مصر.



وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن مساء امس حظر دخول القادمين الى مصر برا وبحرا وجوًا دون ان يكون المسافر مصحوبا بتحليل سلبي لكوفيد -19. واستثني القرار المصري القادمين بخطوط طيران مباشر الى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا ومرسى مطروح مع حظر سفرهم الى اي محافظة اخرى داخل مصر



واوضح متحدث باسم الاتحاد للطبران ردا على استفسارات الامارات اليوم ان إجراء فحص كوفيد-19 "بي سي آر" المُسبق يعتبر شرطاً إلزامياُ حاليا للسفر الى القاهرة على متن الاتحاد للطيران من أي مطار عالمي داخل او خارج أبوظبي.‏‏ ويمكن ترتيب إجراء الفحص الخاص مع أي منشأة طبية معتمدة حكومياً خلال فترة أقصاها 96 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلات قبل السفر إلى القاهرة.



واوضح انه يتعين على المسافر تعبئة نموذج إقرار، متاح للتحميل باللغتين الإنجليزية و العربية وتسليم النموذج الخاص إلى أحد موظفي الاتحاد في مطار أبوظبي.







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