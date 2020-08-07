150 % نمواً بالدفع الإلكتروني في الإمارات خلال يونيو

المصدر: أبوظبي ■وام

شهد الإنفاق، من خلال أدوات الدفع الإلكترونية في دولة الإمارات، نمواً بنسبة 150%، خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مارس الماضي، ما يعكس الإقبال الكبير على هذا النوع من الإنفاق، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وأظهرت الإحصاءات أن التسوّق الإلكتروني مازال يحافظ على نسب نمو جيدة حتى الآن، وذلك بعكس التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع هذا السلوك الإنفاقي والعودة إلى التسوّق التقليدي، خصوصاً بعد استئناف عمل القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة. وشمل النمو في الإنفاق الإلكتروني جميع القطاعات، في مقدمتها الفنادق والمطاعم وقطاع التجزئة والملابس، وغيرها من القطاعات الأخرى، في مؤشر إلى ترسخ سلوك استخدام القنوات الإلكترونية في التسوّق في أوساط المستهلكين.

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