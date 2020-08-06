«طيران الإمارات» تعيد تشغيل «A380» إلى تورنتو 16 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات»، أنها ستعيد تشغيل طائرتها «A380» لخدمة رحلاتها إلى تورنتو اعتباراً من 16 أغسطس الجاري.

وأكدت «طيران الإمارات»، في بيان اليوم، أنها استأنفت حتى الآن تشغيل «العملاقة» إلى كل من القاهرة وأمستردام وباريس ولندن هيثرو، وستشغلها إلى جوانزو اعتباراً من غدا (8 الجاري)، ليصل عدد الوجهات التي تخدمها الطائرة ذات الطابقين إلى 6 مدن.

ولا تزال تجربة طائرة «الإمارات A380» مفضلة لدى المسافرين نظراً لتميز منتجاتها ورحابة قمراتها. وستواصل «الناقلة» تدريجياً توسيع استخدام هذه الطائرة بما يتماشى مع نمو الطلب والموافقات التشغيلية.



وسيتوفر أمام المتعاملين إمكانية السفر بطائرة «الإمارات A380» على خط (دبي- تورنتو) خمس مرات في الأسبوع. ويمكن حجز الرحلات على emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

وتغادر الرحلة «ئي كيه 241» مطار دبي الدولي في الساعة 9:10 صباحاً، وتصل إلى تورنتو في الساعة 3:05 عصراً. وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 242» من مطار تورنتو الدولي في الساعة 9:45 مساءً وتصل إلى دبي الساعة 6:30 مساء اليوم التالي.

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة خطوطها، ليصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوطها في أغسطس إلى 70 مدينة، أي ما يعادل أكثر من نصف عدد المحطات العالمية التي كانت تخدمها قبل اندلاع الجائحة.



وتوفر الناقلة لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للمتعاملين من مختلف المحطات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وأكدت «طيران الإمارات» على أن إبراز شهادة إجراء فحص «كوفيد-19» PCR إلزامي قبل ركوب الطائرة لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة)، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.



وتوفر «طيران الإمارات» تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

وستبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية.



إلى ذلك، أعلن «سكاي واردز طيران الإمارات»، عن إتاحة المزيد من الوسائل الجديدة أمام أعضائه لكسب الأميال عند التسوق عبر الإنترنت من العلامات التجارية الشهيرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وأصبح الآن في إمكان أعضاء برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع طيران الإمارات وفلاي دبي زيارة skywardsmilesmall.com، والاختيار والتسوق من بين أكثر من 1500 علامة تجارية، وكسب الأميال التي يمكن استخدامها لشراء تذاكر طيران بأسعار مخفضة والحصول على مكافآت أخرى.

ولبدء التسوق من العلامات التجارية المشاركة، يتعين تسجيل الدخول باستخدام بيانات حساب «سكاي واردز طيران الإمارات» ثم الانتقال إلى الموقع الشبكي الخاص بالعلامة التجارية الشريكة لإتمام عملية الشراء. ومقابل كل جنيه إسترليني يتم إنفاقه في التسوق، يمكن للأعضاء كسب ما يصل إلى 15 ميل سكاي واردز، ومقابل كل دولار أميركي يتم إنفاقه، يمكن للأعضاء كسب ما يصل إلى 12 ميل سكاي واردز.



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