اقتصادية دبي تفتتح «غلف فيجن» لإنجاز المعاملات الحكومية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

افتتح قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، رسمياً، مركز خدمات «آمر غلف فيجن» لإنجاز المعاملات الحكومية في منطقة النهدة، لدعم وتعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي، حيث يهدف المركز إلى تبسيط المعاملات الحكومية، وتحقيق سعادة المتعاملين، وتقديم خدمات بأعلى ميزات الدقة والكفاءة وفقاً لمعايير التميز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة «جدم خير»، الأولى من نوعها، والهادفة إلى تدشين المشروعات المتميزة التي تحمل الطابع الإماراتي، فضلاً عن منشآت العلامات التجارية المحلية والعالمية.

تجربة المتعاملين

ويركز مركز «غلف فيجن» لإنجاز المعاملات الحكومية، على تبسيط تجربة المتعاملين في ما يتعلق بالمعاملات الحكومية من خلال تقديم أكثر من 48 خدمة لسبع جهات حكومية تحت سقف واحد، ومن ضمنها خدمات اقتصادية دبي، و(سالم) التابع لهيئة الصحة بدبي لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة الإمارات للهوية (الطباعة)، وبلدية دبي (الإيرادات)، ومحاكم دبي (كاتب العدل الخاص)، والترجمة القانونية، واللياقة الطبية (الطباعة)، و(تسهيل).

وتضم الإجراءات الرئيسة للترخيص التي يقدمها المركز كلاً من إصدار وتعديل وإلغاء الموافقة المبدئية وحجز الاسم التجاري، إصدار الرخصة التجارية وإلغاءها وتجديدها، إصدار الرخصة الفورية، إصدار رخصة «تاجر»، وغيرها من الخدمات الأخرى.

التصاريح التجارية

وتضم الإجراءات أيضاً التصاريح التجارية من إصدار وتجديد وإلغاء، بالإضافة إلى إجراءات عقود التأسيس الإلكترونية. وتضم الإجراءات الأخرى كلاً من طباعة إذن الدفع، وطباعة كشف مخالفات، وطباعة شهادات، وطباعة بيانات الرخصة، وطباعة الرخصة، وطلب اعتراض على المخالفة، وطباعة إذن دفع المخالفات، وطباعة تقارير التفتيش.

جودة عالية

وقال مدير أول قسم التوعية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أحمد الشاعر: «تحرص اقتصادية دبي على تنفيذ ومواكبة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تدعو الدوائر الحكومية في الإمارة إلى تسهيل حياة الناس من خلال توفير خدمات ذات جودة عالية واختصار الطاقات والأوقات في الإجراءات. ومن هنا يسعدنا من خلال مبادرة (جدم خير) تقديم الدعم التحفيزي والمعنوي لإطلاق المشروعات والمنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام الذي نوليه بالشركات الجديدة، وحرصنا على متابعة واقع الأعمال عن كثب، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي، وأن الجهات المسؤولة تعتبرها لاعباً اقتصادياً ومساهماً تنافسياً في تنمية اقتصاد الإمارة».

وأضاف الشاعر: «تستمر اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخريطة الاقتصادية مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، كما توطد التعاون مع القطاع الخاص، كونه شريكاً فاعلاً للقطاع الحكومي، بما له من دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في شتى المجالات على وجه العموم، وإمارة دبي على وجه الخصوص». ويقدم مركز «غلف فيجن» لإنجاز المعاملات الحكومية خدماته للجمهور طوال الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة، وبالنسبة ليوم السبت من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً، وأيام الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً.

ويختص المركز بتقديم خدمات حكومية وجميع متطلبات الطباعة الحكومية، حيث يضم فريقاً محترفاً مكوناً من أكثر من 50 موظفاً من ذوي الخبرة، يتحدثون الإنجليزية والعربية والأوردو والفلبينية والمزيد من اللغات. ويتميز المركز بمرافق متعددة، مثل مواقف مجانية للسيارات لـ600 زائر، ومتاجر «غراند فريش»، وكافتيريا ومتجر للعطور وصيدلية.

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