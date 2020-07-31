اقتصادية ابوظبي توجه المنشآت الاقتصادية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية خلال عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وملاك ومدراء المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي وخاصة الخدمية منها الالتزام خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ التعليمات المتبعة للوقاية من عدوى فيروس كوفيد 19 وفق الارشادات التي حددتها لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حفاظا على الصحة العامة لأفراد المجتمع.

كما وجهت الدائرة افراد المجتمع من المستهلكين ضرورة الانضباط في التباعد الاجتماعي خلال فترة التسوق خاصة في المراكز التجارية ومنافذ البيع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال لبس الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر للأيدي وعدم القيام بالزيارات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وشددت الدائرة على أهمية التزام كافة موظفي هذه المنشآت بلبس الكمامات والقفازات طوال فترة العمل والتباعد الاجتماعي فيما بينهم وعدم تهاون أصحاب المنشآت في تنفيذ قياس درجات حرارة الموظفين والابلاغ عن اية حالات يشتبه بإصابتها بعدوى الفيروسوالتعقيم المستمر.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي أن اجازات الأعياد عادة ما تشهد اقبالا من افراد المجتمع للتسوق في المراكز التجارية خاصة خلال فترة الصيف الامر الذي يتطلب تطبيق إجراءات الانضباط والتباعد فيما بينهم على مسافة مترين وعدم تكدسهم في المحلات والتقيد بالعدد المحدد وفق التعاميم السابقة حسب مساحة المحل.

وأشارت الدائرة الى أن حركة التسوق خلال فترة الاجازات والاعياد تتطلب اتخاذ الحيطة والحذر من خلال تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التساهل مع الاخرين في تنفيذها مؤكدة حرصها على تنفيذ فرق التفتيش والرقابة زيارات ميدانية مكثفة على الأسواق والمراكز ومنافذ البيع للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والشروط الوقائية المطلوبة.

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