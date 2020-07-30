رفع الطاقة الاستيعابية في مطاعم ومنافذ الوجبات الجاهزة بأبوظبي إلى 80%

المصدر: عبير عبدالحليم - ابوظبي

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تعميماً برفع الطاقة الاستيعابية في المطاعم والمقاهي و«الكافيتريات» ومنافذ تقديم الوجبات الجاهزة ومشغلي خدمات الضيافة داخل المراكز التجارية وخارجها في الإمارة، إلى 80% من المقاعد، وذلك بناء على الإجراءات الوقائية الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الناجمة عن جائحة «كورونا».

واشترطت الدائرة في تعميم وجهته أمس، إلى ملاك ومديري المطاعم والمقاهي و«الكافيتريات» ومنافذ تقديم الوجبات الجاهزة، التقيد بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها اللجنة.

وأوضحت الدائرة أن هذه الإجراءات تشمل إجراء فحص «كورونا» المستجد بتقنية الليزر للموظفين في المراكز المخصصة لذلك والتي سيتم إعدادها لهذا الغرض، إضافة إلى فحص حرارة الموظفين خلال اليوم كل ساعتين ومنع الموظفين غير المؤهلين صحياً من العودة إلى العمل، فضلاً عن الاعتماد على الموظفين من ذوي المخاطر الصحية المنخفضة والأقل عرضة للمخاطر لتأمين الصحة والسلامة في أماكن العمل.

كما اشترطت استخدام الكمامات والقفازات من جانب الموظفين والعمال طول الوقت ووضع العلامات الأرضية الخاصة بالتباعد الاجتماعي لمسافة مترين، واستقبال أربعة زبائن كحد أقصى لكل طاولة مع عدم استخدام الأطباق والأكواب الزجاجية وأدوات المائدة التي لا يتم تعقيمها حرارياً والاستعاضة عنها بالأدوات ذات الاستخدام لمرة واحدة.

وطالبت «اقتصادية أبوظبي» بالتعقيم الدوري للمعدات والأسطح المعرضة للمس المتكرر، مع الحث على استخدام وسائل الدفع من دون لمس وإبلاغ دائرة الصحة عن أي حالة تظهر عليها أعراض ارتفاع حرارة بين الموظفين.

وأشارت الدائرة الى استمرار منع خدمات البوفيه ومنصات الطعام المفتوحة و«كاونترات» عينات الطعام، باستثناء المطاعم في الفنادق التي توفر نادلاً للبوفيه وفقاً لتعليمات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

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