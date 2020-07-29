ارتفاع تطبيقات تحويل العيدية الى 35 تطبيقا خلال الاضحى

المصدر: عبير عبد الحليم ايوظبي

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة ان عدد تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية التي تتيح تحويل عيدية العيد ارتفع من 33 إلى 35 تطبيقا خلال عبدالاضحى

المقبل

واكدت الهيئة اهميةً اللجؤ الى هذه التطبيقات في إطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا المستجد كوفيد 19

تحت شعار عايدهم عن بعد وشاركهم فرحة العيد

وأوضحت الهيئة أن عدد تطبيقات البنوك التي يمكن من خلالها تحويل عيدية العيد ارتفعت من 23 إلى 25 تطبيقاً وتشمل تطبيقات «بنك دبي الإسلامي» و«مصرف الهلال» و«مصرف عجمان» و«أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«الإمارات الإسلامي» و«سيتي بنك» و«دبي التجاري» و«بنك رأس الخيمة الوطني» و«نور بنك» و«الفجيرة الوطني» و«أم القيوين الوطني» و«الشارقة الإسلامي» و«بنك المشرق» و«البنك العربي» و«البنك الأهلي الكويتي» و«حبيب بنك المحدود» و«اتش اس بي سي الإمارات» و«يونايتد بنك» و«ستاندرد تشارترد» و«الكويت الوطني» و«البنك العربي المتحد» و«بنك برودا».

وأوضحت الهيئة أن تطبيقات المحافظ الإلكترونية التي تتيح تحويل العيدية تبلغ 10 تطبيقات وتتضمن «المصرف الذكي – أبوظبي الإسلامي» و«محفظة بي ات – أبوظبي الأول» و«حياك – أبوظبي التجاري» و«ليف – الإمارات دبي الوطني» و«بوتيم» و«تو توك بي» و«آي ولت – اتصالات» و«أهلا – مصرف الهلال» و«انستا – الفجيرة الوطني» و«المشرق نيو».

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