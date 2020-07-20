خدمة لدفع الإيجار بأقساط شهرية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «Urban» المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقارات، اتفاقية شراكة تهدف إلى إطلاق أول برنامج من نوعه لتمويل تأجير العقارات في دولة الإمارات. وبموجب هذه الشراكة أصبح بمقدور مستأجري «Urban» الحصول على التمويل لدفع إيجارات منازلهم، من خلال أقساط شهرية عبر «قرض التأجير» المصمم خصيصاً ليتيح لهم الدفع بسلاسة ومرونة، بينما يحصل ملاك العقارات من جهتهم على مبلغ الإيجار السنوي الكامل مقدماً، وبذلك تمكنهم «Urban» من الوصول إلى السيولة النقدية بسهولة أكبر.

وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات التأجير، وتلبية الحاجة الملحة لدفع قيمة الإيجار على فترات زمنية أطول، إضافة إلى تأمين راحة البال لملّاك العقارات والمستأجرين على حد سواء، عبر توفير حلول يستفيد منها الطرفان بالتساوي وبشكل عادل.

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