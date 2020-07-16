«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى أديس أبابا وجوانزو وأوسلو وطهران

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» أمس، أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى طهران (17 يوليو)، وجوانزو (25 يوليو)، وأديس أبابا (1 أغسطس)، وأوسلو (4 أغسطس)، ما سيتيح أمام عملائها مزيداً من خيارات السفر بين الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا وأوروبا.

وأكدت في بيان أمس، أن عدد المحطات التي ستخدمها «طيران الإمارات» سيرتفع في أغسطس 2020 إلى 62 وجهة، ما سيوفر للعملاء حول العالم خيارات سفر أكثر إلى دبي وعبرها.

وستخدم «طيران الإمارات» جميع هذه الرحلات بطائرات «البوينغ 777-300ER»، ويمكن حجز تذاكر السفر عبر الموقع الشبكي emirates.com أو من خلال وكلاء السفر.

وأصبح الآن بإمكان عملاء «طيران الإمارات» القدوم إلى دبي، حيث فتحت المدينة أبوابها لاستقبال الزوار من السياح ورجال الأعمال مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تحمي صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

ومع إعادة فتح الحدود تدريجياً خلال فصل الصيف، قامت «طيران الإمارات» بمراجعة سياسات الحجز لتوفير المرونة والثقة للعملاء في التخطيط للسفر. ويمكن للعملاء الذين تعطلت خطط سفرهم بسبب قيود الطيران أو السفر المتعلقة بـ«كوفيد-19» الاحتفاظ بتذاكرهم الحالية حتى 24 شهراً وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقاً، أو طلب قسيمة سفر واستخدامها على خدمات ومنتجات «طيران الإمارات» مستقبلاً، أو تقديم طلب استرداد الأموال من خلال تعبئة نموذج عبر الإنترنت على موقع الناقلة الشبكي أو من خلال وكلاء السفر.

وتطبق «طيران الإمارات»، مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً.

وتذكّر «طيران الإمارات» عملاءها بأن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لاتزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط دخول الدولة التي يتوجهون إليها.

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