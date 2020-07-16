«اقتصادية أبوظبي» تُطلق مبادرة «تحدّي العمل بلا ورق»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، عن إطلاق مبادرة «تحدي العمل بلا ورق»، بهدف الحفاظ على البيئة والحد من المخلفات المضرة والاستخدامات السيئة للورق، التي تترك بصمة سلبية مؤثرة في البيئة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج الداخلية الرامية الى تحفيز التحول الرقمي، وتقليص المعاملات الورقية.

وقال وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، في بيان أمس، إن «المبادرة جاءت انطلاقاً من التزام الدائرة بتحقيق الاستدامة في أعمالها، وترجمة توجهات قيادة وحكومة دولة الإمارات لتعزيز التحول الرقمي للمعاملات الحكومية اليومية».

وأوضح أن تنفيذ هذه المبادرة أثمر في تحقيق إنجازات ملحوظة على مستوى الدائرة، حيث بلغت نسبة انخفاض استخدام الورق خلال النصف الأول من العام الجاري 38.75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة الى تمكين الموظفين من استخدام أدوات تقنيات التكنولوجيا بدلاً من الورق.

وأشار البلوشي إلى أن الدائرة تواصل مساعيها الحثيثة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات في سبيل الاستغناء عن الورق والمحافظة على البيئة ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكداً سعي الدائرة للاستغناء عن الورق في كل تعاملاتها الداخلية ومع المتعاملين من خلال توفير كل المتطلبات التقنية، وضمان التحول الكامل في المعاملات والإجراءات، لافتاً الى أن الدائرة نجحت في تحويل خدماتها للتراخيص الاقتصادية إلكترونياً وبنسبة 100%، عبر منظومة الخدمات المتكاملة «تم».

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