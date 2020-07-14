901 مليار درهم قيمة الرواتب المحولة عبر «حماية الأجور» خلال 4 سنوات

المصدر: أبوظبي - وام



بلغت قيمة الرواتب المحولة بواسطة نظام حماية الأجور، نحو 901 مليار درهم خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك بحسب ما أظهره تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المصرف المركزي للعام 2019.

وأوضح التقرير أن قيمة الرواتب المحولة عبر نظام حماية الأجور، بلغت نحو 240 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.9 % تقريبا مقارنة مع 231 مليار درهم في العام 2018.



وكانت قيمة الرواتب التي جرى تحويلها من خلال النظام، بلغت 219 مليار درهم خلال العام 2017، بحسب الأرقام الصادرة عن «المركزي» مقارنة مع 211 مليار درهم في العام 2016.

وكان «المركزي» قام بتشغيل نظام حماية الأجور خلال العام 2009، حيث تم من خلاله توفير وسيلة آمنة وفعالة لتحويل أجور الموظفين في الوقت المحدد، وهو نظام متاح للبنوك ومحال الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي.



ومن أهم إيجابيات النظام توفير الوقت والجهد في طريقة دفع الأجور، فضلا عن تعزيز إنتاجية الموظف، علاوة على دوره الكبير في ضمان دفع الأجور بانتظام.

ويتضح من خلال الأرقام الصادرة عن «المركزي»، تطور كبير خلال السنوات الماضية في قيمة الرواتب المحولة من خلال النظام، مما يعكس مدى فاعلية النظام الذي أسهم في زيادة الثقة بين جميع أطراف العمل.

يشار إلى أن نظام الحماية يمنح صاحب العمل حق اختيار وكيل أو أكثر من الوكلاء الحاصلين على ترخيص المصرف المركزي للاشتراك في هذه الخدمة، حيث يقوم البنك المعتمد لدى المنشأة بإرسال بيانات إشعار الرواتب إلى نظام حماية الأجور فور استلامها، ليرسل النظام بيانات العمال وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونيا للمصرف المركزي الذي يقوم بتدقيقها قبل الإيعاز للجهة المعنية بصرفها.



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