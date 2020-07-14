انخفاض أسعار 5 مجموعات سلع في دبي.. تعرف عليها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي بنسبة 3.44% خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك مع انخفاض 5 مجوعات سلعية

وأوضح مركز دبي للإحصاء في تقرير صادر اليوم، أن أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، انخفضت بنسبة 5.54% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.29 نقطة، فيما تراجعت اسعار قسم النقل بنسبة 13.39% والتي خفضت التضخم بمقدار 1.54 نقطة.

ووفقا للتقرير، انخفضت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 11.63% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.24 نقطة، كما انخفضت أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.44% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، بينما تراجعت أسعار قسم الاتصالات بنسبة 0.10%.



وفي المقابل، بين التقرير أن مؤشر الأسعار ارتفع لكل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.49% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.45 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 15.96% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.50% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.25% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.12% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.06%.

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