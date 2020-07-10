«أبوظبي التعاونية»: الأفضلية للمنتجات الوطنية ومن دون شركات وساطة

المصدر: أبوظبي ■وام

أكدت جمعية أبوظبي التعاونية دعمها للمنتجات الزراعية الوطنية بكل منافذ بيعها.

وقالت الجمعية إنها ستقوم بشراء المنتجات الزراعية من المواطنين على مستوى الدولة، وستكون الأفضلية للمنتجات الوطنية. وأضاف نائب رئيس مجلس ادارة جمعية أبوظبي التعاونية، سعيد عيد الغفلي، أن «الجمعية ستقوم بدعم المنتجات الزراعية الوطنية، حرصاً منها على تشجيع ودعم المنتج المحلي، من خلال منافذها مباشرة ومن دون شركات وساطة، وذلك من خلال إعطائهم مراكز عرض مميزة للإسهام في دعم الاقتصاد، وتطوير القطاع الزراعي في الدولة». وأكد أن حرص قيادة الدولة على دعم وتسويق الإنتاج المحلي، وتعزيز القطاع الزراعي، يعطينا دافعاً أكبر للإسهام في زيادة الحصة السوقية للمنتجات المحلية، عبر مزيد من منافذنا خلال الفترة المقبلة.

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