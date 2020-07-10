فاطمة بن ساحم تؤسس «توون».. وتبدع في تصميم الغرافيك

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أسست رائدة الأعمال الإماراتية، فاطمة بن ساحم، مشروع «توون للتصميم»، لتقدم من خلاله جميع أنواع خدمات التصميم الفني لأغراض الطباعة أو المواد المطبوعة وتصميم «الغرافيك» مثل تصميم أغلفة وصفحات المجلات والكتب، إضافة إلى تصميم المواد المطبوعة الأخرى مثل الطوابع وبطاقات التهنئة والكتيبات التعريفية وغيرها.

وتسعى مصممة الغرافيك بن ساحم إلى إبراز حبها للفن في تصاميمها بطريقة مثالية ومبتكرة وبجميع الوسائل التقليدية والحديثة.

ويتبع مشروع «توون للتصميم» نشاط خدمات التصميم الفني للمطبوعات في رخصة تاجر التي تصدرها اقتصادية دبي لرواد الأعمال الذين يؤسسون مشروعاتهم عبر منصات الإنترنت المختلفة.

ابتكار

وقالت بن ساحم، إنها تؤمن بأن التصميم الغرافيكي ليس فقط صورة جميلة للمشروعات بل جزء لا يتجزأ من أساسيات المشروع.

وأوضحت أن مشروعها (tonedesign.ae@) يهدف إلى ابتكار طرق جديدة وإبداعية لإنتاج العديد من المواد المطبوعة، حيث يشمل ذلك تصميم الشعارات والرسوم التوضيحية والكتب المطبوعة، وأيضاً مواد الترويج الإلكتروني مثل إعلانات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت بن ساحم، أنه من خلال التصاميم تسعى إلى تحديد أُسس المشروع وتخصيص الألوان والمفاهيم والمحتويات التي يجب استخدامها لاستقطاب المتعاملين والتأثير فيهم.

البداية

وتابعت بن ساحم: «في بداية مشروعي كنت أقوم بتصميم الشعارات وبطاقات الأعياد، ومنها توسعت للمشروعات والشركات الجديدة، وتعرفت إلى رخصة تاجر من اقتصادية دبي من صديقتي التي تمارس التصميم الغرافيكي أيضاً، حيث تقدمت للحصول على الرخصة من خلال الموقع الإلكتروني وكانت العملية سهلة وسريعة».

وأشارت بن ساحم إلى أن أكثر المتعاملين مع «توون للتصميم» هم من الشركات والمشروعات الجديدة، معظمها من إمارة دبي، مثل «Five2» لتصميم المجوهرات التي كلفت «توون» بإنتاج شعارها وتصميم المواد الترويجية وموقعها الإلكتروني.

إصدار 6115 رخصة تاجر

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 6115 رخصة تاجر منذ إطلاق المبادرة عام 2017 حتى 24 من يونيو الماضي.

واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص حيث شكلن نحو 59% من عدد الرخص (3609)، فيما شكل الذكور نسبة 41% (2506).

وتعتبر عملية التسجيل للحصول على رخصة تاجر سهلة وسريعة من أي مكان، حيث لا يحتاج المتعامل سوى الدخول إلى الموقع الإلكتروني (dedtrader.ae) لإنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور، واختيار النشاط والاسم التجاري، ثم إدخال بيانات العنوان، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع، وأخيراً الدفع واستلام الرخصة إلكترونياً.

وتهدف رخصة تاجر إلى تنظيم ممارسة العمل التجاري، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة، إضافة إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

- المشروع يعنى بتصميم أغلفة وصفحات الكتب وجميع المواد المطبوعة.

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