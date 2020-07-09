"دبي للسلع المتعددة": خطط لتوسيع مركزي القهوة والشاي لمضاعفة الإنتاج 3 مرات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم عن خططه لتوسيع مركزي الشاي والقهوة، وعزمه مضاعفة الإنتاج بمعدل ثلاث مرات وتعزيز الخدمات ورفع الطاقة الاستيعابية. ويأتي هذا الإعلان ضمن الجهود المبذولة لمواكبة الطلب المتزايد من تجّار السلع الأساسية على استخدام مرافق مركز دبي للسلع المتعددة كقاعدة انطلاق أساسية للوصول إلى الأسواق المحلية والدولية للحصول على ميزة تنافسية.

ويخطّط مركز دبي للسلع المتعددة لتكرار نموذج الأعمال الناجح المتمثل في إنشاء وإدارة مركزي الشاي والقهوة التابعين له وذلك من خلال إنشاء مركز جديد للبنية التحتية والخدمات اللوجستية في المنطقة الحرة بجبل علي بهدف جذب وتسهيل وتعزيز تجارة في الكاكاو والفلفل والفلفل الحار والتوابل مع مرونة إمكانية التوسع لضم سلع أخرى من بينها الهيل وجوزة الطيب والقرفة والكمون والقرنفل والزنجبيل وبذور السمسم وجوز الكاجو.

وخلال الشهر الماضي، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بزيارة مركزي الشاي والقهوة التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة.

وقد تم الإعلان عن هذه الخطة للتوسع، اليوم أثناء جوّلة وفد رفيع المستوى من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار برئاسة فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار؛ وخالد راعي البوم، نائب المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار. وكان من بين الحضور أيضاً أحمد الحداد، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يمضي مركز دبي للسلع المتعددة بخطوات متسارعة متحولاً إلى مركز عالمي بارز لصناعة القهوة والشاي. وترتكز خططنا التوسعية الطموحة لمضاعفة طاقتنا الاستيعابية بمقدار ثلاثة مرات في المستقبل القريب بشكل استراتيجي على الدافع الموجود لدى دبي وقدرتها على تسهيل حركة التجارة الدولية. وتكتسب إمارة دبي أهمية متزايدة، بفضل موقعها المثالي على مفترق طرق التجارة العالمية، ما يمكّنها من مواصلة زيادة حصّتها من السوق العالمية لتجارة السلع واستيراد وتصدير القهوة والشاي ومجموعة كاملة من السلع الأخرى. ودعماً لهذه الخطط الطموحة، قام مركز دبي للسلع المتعددة بتطوير منظومة متينة للبنية التحتية وأفضل الخدمات، التي ستشجّع مزيداً من الشركات الدولية على تأسيس أعمالها في المركز".

وأضاف بن سليم: "بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، تتركّز جهودنا على تعزيز جاذبية دبي للشركات العالمية الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم. ولأنه يضطلع بدور محوري في دفع عجلة نمو تجارة السلع عبر إمارة دبي، يساهم مركز دبي للسلع المتعددة كذلك في تحسين أداء قطاعات الاقتصاد الحيوية الأخرى، بما فيها الخدمات اللوجستية وزيادة حجم البضائع المتداولة وتنشيط حركة الطيران. ونؤكد بهذا الصدد أننا ندعم خطط التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الحكومة، خصوصاً وأننا نساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي".

من جانبه، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "يُعد مركزا الشاي والقهوة، التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة منشأتين فريدتين ومثالاً قوياً البنية التحتية للأعمال الموجودة في إمارة دبي والتي لا مثيل لها، واتساقهما مع رؤية الإمارة. ولا شك أن مثل هذه المشاريع تعزز مكانة الإمارة كوجهة دولية جاذبة للشركات والاستثمار الأجنبي المباشر، مما يساهم في دفع وتسريع تنفيذ أهداف التنويع الاقتصادي في دبي. وإننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مركز دبي للسلع المتعددة خلال الفترة القادمة لاستعراض فرص التجارة والنمو والشراكة التي توفرها دبي لمن يسعون إلى تحقيق النمو والنجاح".

يُذكر أنه تم افتتاح مركز الشاي في عام 2005 بهدف تعزيز تجارة الشاي الدولية عبر إمارة دبي، وقد نجح المركز منذ انطلاقه في تسهيل تداول أكثر من 320 مليون كيلو من الشاي. واستكمالاً لهذا النجاح، تم إطلاق مركز القهوة في العام 2019، وهو المنشأة العصرية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تحويل دبي إلى مركز عالمي جديد لتجارة القهوة.

ويقدم مركز القهوة خدماته لكافة الأطراف الفاعلة في الصناعة بدايةً من المزارعين ومروراً بالمصدّرين والتجّار ووصولاً إلى المحامص وتجّار التجزئة، حيث يوفر بنية تحتية وخدمات متطوّرة لتخزين حبوب القهوة الخضراء ومعالجتها وتحميصها وتعبئتها وتسليمها بمواصفات دقيقة. وفي إطار التزامه بتدريب ودعم المتخصصين في صنع القهوة والمقاهي المحلية، يقدم مركز التدريب المميز، المعتمد من جمعية القهوة المتخصصة، مجموعة من الدورات التدريبية المهنية في عدة مجالات مثل التصنيف وتحليل وتذوّق القهوة الخضراء وإعداد القهوة وتخميرها وأساليب تحميص عينات القهوة/تحميص القهوة التجارية.



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