لولو هايبر ماركت تُطلق مبادرة "الإمارات أولاً" للترويج لانتاج المزارع الإماراتية

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أطلقت متاجر لولو هايبر ماركت الرائدة في الشرق الأوسط، مبادرة "الإمارات أولاً" للمساهمة في دعم الإنتاج للمزراعين الإماراتيين والترويح للمنتجات المحلية في جميع متاجر لولو في دولة الامارات.

وقد تم تدشين المبادرة افتراضياً بصورة رسمية صباح الأربعاء، بحضور وتشريف كل من معالي محمد على الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي سامي القمزي، المدير العام اقتصادية دبي، و سعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية و عمر بوشهاب، رئيس لجنة دبي للأمن الغذائي، و السيد يوسف على، رئيس مجلس إدارة محموعة اللولو .



وتعمل مجموعة لولو هايبرماركت بصورة وثيقة مع عدد كبير من الشركات المحلية والمنظمات لتسويق منتجاتهم و تقديم الدعم المطلوب من تدريب، ادارة عمليات التشغيل، التعبئة والتسويق، بالاضافة الى مواقع عرض مميزة في متاجر لولو في جميع مُدن الامارات.

عدا ذلك، تعمل لولو مع عدد من مصانع المتتجات الغذائية الرائدة في الامارات لتسويق منتجاتهم تحت اسم علامة لولو التجارية، والتي تتميز بجودتها العالية مقارنة بالمنتجات الأخرى في العالم و تتوفر في المتاجر بأسعار مميزة.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة قال محمد الشرفاء: " هذه مبادرة جميلة من مجموعة لولو لتسويق المنتجات المحلية لقاعدة كبيرة من العملاء، ليس فقط داخل الدولة وانما على مستوى دول الخليج أيضاً. نثمن مجهودات لولو الدؤوبة للمساهمة في دعم الاقتصاد وتطوير قطاع الزراعة في الدولة. ونتقدم بالشكر الجزيل لدعمهم الانتاج المحلي الإماراتي ولتنظيم هذا المبادرة الفريدة."

فيما صرح سامي القمزي قائلاُ: "يعتبر الأمن الغذائي و دعم المنتجات المحلية هي أحدى أهدفنا الرئيسية وأنا على ثقة ان مبادرة "الإمارات أولاً" تدعم قطاع الغذاء المحلي والتي ستساهم في تعزيز الفوائد الاقتصادية و الاجتماعية لدولة الامارات عبر تأهيل زراعة مستدامة. نحن متحمسون للغاية كوننا جزء من هذه المبادرة ولتقديم كل الدعم لتعزيز الاقتصادي المحلي الاماراتي".

وقال سعيد البحري سالم العامري: "ان قيادة الإمارات حريصة على دعم وتسويق الانتاج المحلي وتعزيز القطاع الزراعي. وتعد مجموعة اللولو أكبر شريك في هذه الرؤية على مدى عدة سنوات. نحن في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نتطلع قدماً للعمل عن قرب مع لولو هايبرماركت لمزيد من المساهمة في زيادة الحصة السوقية للمنتجات المحلية عبر مزيد من نوافذ البيع والعروض المتنوعة مثل هذه المبادرة "

وقال يوسف على: "نحن فخورين جداً لمشاركتنا في تسويق الانتاج الزراعي الاماراتي و المنتجات الغذائية المتنوعة. اللولو تنظم فعاليات، مهرجانات وعروض بصورة منتظمة عبر تسويق كبير لزيادة الحصة السوقية للمنتجات الاماراتية والتي ستساهم بالتالي في تعزيز قطاعي الزراعة والصناعة المحلية، واللذان يعدان مفتاح الأمن الغذائي لهذه الدولة العظيمة".

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